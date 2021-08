Al Parco Zoo Punta Verde il felino più raro al mondo, il Leopardo dell’Amur

Si chiama Checco e appartiene a una specie di felini tra i più rari al mondo. Si tratta del Leopardo dell'Amur, uno dei nuovi arrivi del Parco Zoo Punta Verde di Lignano Sabbiadoro. La struttura lignanese, infatti, in questi giorni ha accolto uno stupendo esemplare di Leopardo dell’Amur, una specie che rischia maggiormente l’estinzione a causa soprattutto della perdita dell’habitat. Il Leopardo dell'Amur si contraddistingue per la sua densa pelliccia, tant’è che la maggior parte degli esemplari presenti in natura si trova in Russia, dove si stima sopravvivano un numero compreso tra i 35 ed i 50 esemplari: troppo pochi per garantirne la sopravvivenza.



“Checco è arrivato da noi da pochi giorni e pian piano si sta ambientando alla sua nuova casa - racconta Maria Rodeano -. Per poterlo ammirare bisogna munirsi di tantissima pazienza, ma vi assicuriamo che l’attesa vale assolutamente la pena. Siamo particolarmente felici di prenderci cura di un animale così speciale, un vero ambasciatore, che ci permetterà di contribuire fattivamente al sostegno delle attività di ricerca e conservazione condotte in Natura affinché questa specie non si estingua”.



C’è un nuovo ospite anche al rettilario: in questo periodo lo Zoo ha dato il benvenuto a unche in natura si trova in Sud America. “Un rettile che ama farsi vedere bene ma che talvolta schiaccia anche un pisolino, andando a nascondersi parzialmente sotto terra – dice Maria Rodeano - Per poterlo vedere basta aspettare un pochino di più”.Lo Zoo sa sempre regalare ai suoi visitatori nuove emozioni e per conoscere meglio il mondo animale proseguono le coinvolgenti iniziative in programma ancora per tutta l’estate. E per vivere appieno la bellezza delle specie più esotiche anche nelle ore più insolite, a grande richiesta ci sono ancora lealle 19.00 con la Family edition – per le famiglie con bambini dai 5 agli 11 anni - eriservata ad un pubblico più adulto con bambini a partire dai 12 anni