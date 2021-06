Al Parco Zoo Punta Verde tornano le 'Passeggiate all’imbrunire'

Trovarsi al calar della sera e andare alla scoperta degli animali notturni più affascinanti: si può al Parco Zoo Punta Verde di Lignano Sabbiadoro che ripropone la suggestiva e ricercata iniziativa Passeggiando all’imbrunire, una proposta che ogni anno affascina numerosi visitatori.

Il primo appuntamento, su prenotazione, è fissato per venerdì 2 luglio con ritrovo alla 19.45.



“Offriamo ai nostri visitatori la possibilità di passeggiare all’interno del Parco nelle ore serali, prima del tramonto e ammirare da vicino, in tranquillità e in totale silenzio, i nostri animali più carismatici come i leopardi delle nevi, i puma, le linci, i panda rossi, gli abitanti della foresta del bradipo e altri ancora - racconta il direttore Maria Rodeano. Accompagnati dalle guide del nostro Parco c’è la possibilità di esplorare una delle aree più suggestive e nascoste dello Zoo ma anche conoscere l’impegno quotidiano che ci mettiamo per garantire un futuro alla Natura e proteggere questi animali spesso minacciati”.



Nel frattempo la struttura lignanese prosegue anche tutte le altre attività e le esperienze a tu per tu con giraffe, lemuri, testuggini delle Seychelles e per i più giovani la fantastica attività fatta a misura per loro “Esploratori allo Zoo”.



Per maggiori info e prenotazioni telefonare allo 0431 428775 oppure collegarsi al sito www.parcozoopuntaverde.it