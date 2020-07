Al Parco Zoo Punta Verde tornano le passeggiate all’imbrunire

Torna “Passeggiando all’imbrunire”, una delle iniziative più gettonate del Parco Zoo Punta Verde di Lignano Sabbiadoro che offre ai visitatori la possibilità di andare alla scoperta degli animali notturni più carismatici presenti all’interno della struttura.



Il primo appuntamento dell’anno è fissato per venerdì 17 luglio dalle 19.45, solo su prenotazione. Una particolare e suggestiva occasione per scoprire e ammirare da vicino la bellezza di animali come il leopardo delle nevi, il puma, il caracal, ma anche il panda rosso, il bradipo e altri ancora. “Con questa iniziativa – racconta il direttore Maria Rodeano – diamo la possibilità ai nostri visitatori di fare una passeggiata all’interno dello zoo nelle ore serali, prima del tramonto, per ammirare con calma e in silenzio i nostri animali più carismatici, padroni della sera ma anche ambasciatori di luoghi lontani spesso minacciati dalle attività umane. Accompagnati da una nostra guida è possibile esplorare una delle aree più suggestive e nascoste dello Zoo ma anche conoscere l’impegno quotidiano che ci mettiamo per garantire un futuro alla Natura”.



Ma allo Zoo c’è anche un’altra novità, tutta dedicata ai più piccoli: oltre alle esperienze uniche a contatto a tu per tu con giraffe, lemuri e testuggini delle Seychelles, i bimbi dai 7 agli 11 anni possono trasformarsi in veri e propri esploratori immergendosi nella natura e, circondati da animali provenienti da tutti i continenti, partecipare ad avvincenti cacce al tesoro, incontrare i guardiani e scoprire tante curiosità.



Per maggiori info e prenotazioni telefonare allo 0431 428775 oppure www.parcozoopuntaverde.it