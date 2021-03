Al Pertini confermata la sezione navalmeccanica

È stato confermato, d’intesa tra Comune di Monfalcone, Fincantieri e Ufficio scolastico regionale, il Protocollo Pertini, e questa volta senza limiti temporali, pertanto a settembre partirà una nuova classe terza. Si è tenuto oggi il tavolo di monitoraggio per dare continuità al progetto che, quest’anno, ha visto l'attivazione di una sezione sperimentale, a partire dalla classe terza dell’Isis Pertini, di 16 ragazzi, con l'obiettivo di formare delle figure professionali idonee al lavoro nei cantieri navali. In particolare, il focus è sulla formazione di saldatori, carpentieri, tubisti, elettricisti e altre figure attinenti alle necessità del cantiere.

Grazie al Protocollo, firmato con la soddisfazione di tutte le parti coinvolte, la sezione sperimentale dell’Isis Pertini diventerà una realtà stabile, una vera e propria specializzazione triennale, con la formazione di nuove classi terze e la continuità di percorso garantita per tutte fino alla classe quinta.

Il sindaco Anna Maria Cisint ha espresso la soddisfazione per l'andamento del percorso e ha ringraziato tutte le parti coinvolte per l'impegno concreto che ha permesso la realizzazione del percorso sperimentale. Ha sottolineato l'importanza della creazione di una realtà sperimentale creata con la sinergia del tessuto produttivo locale, ma allo stesso tempo di primaria rilevanza nazionale, rappresentata da Fincantieri. Punti cardine della creazione della sezione sperimentale sono la meritocrazia, visto che è stata formata selezionando 16 tra gli alunni più meritevoli dell’istituto, e l’implementazione di un progetto formativo, pratico e teorico, che permettano un immediato inserimento nel mondo del lavoro per i neodiplomati.

È stato sottolineato come l’iniziativa di specializzazione con ricaduta lavorativa territoriale renda più attrattivo un istituto professionale, un tipo di scuola secondaria di secondo grado spesso percepita come soluzione di ripiego da alunni e genitori.

È stato infine elogiato l’impegno di AsuGi, che ha sottoposto gli alunni della classe terza sperimentale ai tamponi previsti dai protocolli sanitari per poter svolgere le ore di pratica presso le sedi di Fincantieri.