Al Petrarca consegna dei diplomi italo-francesi

Mercoledì 27 aprile, alle 17, nella succursale di via Tigor 22, è in programma la cerimonia di consegna dei Diplomi EsaBac, doppio titolo italo-francese conseguito dagli allievi e allieve del liceo Petrarca di Trieste. Il progetto EsaBac costituisce un percorso di formazione integrata negli ultimi tre anni, che coinvolge in particolare due discipline: lingua e letteratura francese e storia, che viene insegnata in lingua francese.

Per le altre materie gli alunni seguono i programmi nazionali. Il corso EsaBac, offerto dal Liceo Petrarca fin dal 2013, è il frutto di un accordo tra i Ministeri dell’Istruzione di Italia e Francia e prevede al termine il rilascio di un Diploma che consente l’accesso diretto alle Università francesi, oltre che a quelle italiane. La consegna avverrà alla presenza dell’Attachée de coopération pour le français dell’Ambasciata di Francia, Nelly Mous, della professoressa Loredana Trovato del Disu dell’Università degli studi di Trieste, di Pascale Janot della Sslmit dell’Università di Trieste, di Véronique Goffin, direttrice dell’Alliance française di Trieste e delle autorità dell’Ufficio scolastico regionale.

"La cerimonia di consegna dei Diplomi EsaBac", dichiara la Dirigente Cesira Militello "costituisce il coronamento di un'esperienza estremamente qualificante che la nostra scuola offre ormai da molti anni agli studenti e alle famiglie di questa città. La normalità che progressivamente stiamo ritrovando ci permette di conferire a questo momento l'importanza che merita, celebrandolo in presenza nella nostra nuova sede succursale”.