Il Questore di Trieste Irene Tittoni, ex Direttore del Servizio Polizia delle Frontiere e degli Stranieri, è stato insignito della Medaglia di Bronzo per la Sicurezza interna dal Direttore Centrale della Polizia di Frontiera francese Fernand Gontier, per conto del Ministro dell’Interno transalpino.

La consegna del prestigioso riconoscimento è avvenuta nei giorni scorsi a Mentone (Francia), al termine di un incontro bilaterale italo-francese sulla cooperazione internazionale.