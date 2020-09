Al ricercatore triestino Matteo Bertagni il premio nazionale Giovedìscienza 2020

Il triestino Matteo Bertagni ha vinto il premio nazionale Giovedìscienza 2020. Sono stati proclamati oggi, in diretta streaming dalla Sala Mappamondi dell’Accademia delle Scienze di Torino, i vincitori della IX edizione del Premio GiovedìScienza, la competizione, organizzata dall’associazione torinese CentroScienza Onlus, rivolta ai ricercatori under 35 di tutti gli enti di ricerca italiani e ideata per incoraggiare i protagonisti della ricerca alla comunicazione della scienza.



Primo classificato Matteo Bertagni, nato a Milano ma triestino di adozione, ora ricercatore al Politecnico di Torino presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture.

Il progetto con cui il giovane ricercatore ha conquistato la Giuria Tecnica - composta da 5 professionisti, esperti della comunicazione scientifica - e quella Popolare - composta da 5 classi delle scuole secondarie di secondo grado - porta il titolo: “L’arte dei fiumi”, una ricerca che vuole dare un supporto scientifico alle scelte ingegneristiche, ecologiche e gestionali volte a ripristinare lo stato naturale di un fiume (pratica di rinaturalizzazione fluviale).



A lui è andato il primo premio del valore di 5000 euro e l’opportunità di raccontare la propria ricerca al pubblico di GiovedìScienza con una conferenza dedicata nell’edizione 2020/2021.



Il video della competizione finale è disponibile al link: https://www.youtube.com/watch?v=Ova_GUyn0Ew&feature=youtu.be

Per rivedere la premiazione: https://www.youtube.com/watch?v=qWGg6X-LZiw