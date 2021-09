Al rifugio Giaf di Forni di Sopra il Workshop Lino Lab Dolomiti

Dal 18 al 19 settembre 2021, presso il Rifugio Giaf, situato a 1400 metri di quota, Elisa Basedow vi farà immergere nel paesaggio Dolomitico di Forni di Sopra. Lino Lab Dolomiti è un'esperienza che consentedi connettere natura, arte ed avventura attraverso la tecnica della linoleografia e della stampa a mano. Un metodo naturale per allenare consapevolezza e creatività, mangiare bene e rilassarsi nel fantastico ambiente del Rifugio Giaf.



La Linoleografia è una tecnica artistica, non molto diffusa in Italia, che con semplici passi (disegno, incisione, stampa a mano) riesce ad aumentare la creatività e a creare un'opera d'arte unica nel suo genere. L'avventura parte dall'osservazione dell'ambiente dolomitico: guglie, pinnacoli, fauna selvatica e continua con la realizzazione, attraverso le proprie mani, di emozionanti stampe da portare a casa e replicare a piacere per creare quadri e cartoline personalizzate.



Elisa Basedow è la compagna della Guida Tommaso Lizzi, gestore del rifugio Giaf, ha studiato arte e Linoleografia in Germania, è un'insegnate d'arte che cerca ispirazione e creatività nella natura. Ama osservare i paesaggi e i piccoli dettagli dei luoghi selvaggi ed esprimere ciò che vede e sente attraverso la pittura e la stampa. Attraverso i workshop Lino Lab Dolomiti, Elisa condivide le proprie esperienze ed aiuta i partecipanti a prendersi del tempo per per imparare nuove abilità creative e per scoprire a fondo l'incredibili natura che ci circonda.