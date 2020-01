Al Ristori la 57ª edizione del 'Dan emigranta'

Appuntamento lunedì 6 gennaio 2020, solennità dell’Epifania, con la 57ª edizione del «Dan emigranta» alle 15 nel teatro «Ristori» a Cividale del Friuli. È la più importante manifestazione degli sloveni di Benecia, Resia e Valcanale. La organizzano la Confederazione delle organizzazioni slovene (SSO) e l’Unione economico-culturale slovena (SKGZ) con il patrocinio del Comune di Cividale del Friuli. A nome delle organizzazioni slovene della provincia di Udine parlerà Davide Clodig, dirigente dell’istituto comprensivo statale bilingue «Paolo Petricig» di San Pietro al Natisone. A nome della Regione autonona Friuli Venezia Giulia interverrà l’assessore regionale alle Risorse agroalimentari e alla montagna, Stefano Zannier. Nel Ventesimo dell’approvazione della legge statale 482/99 di tutela delle minoranze linguistiche parlerà Saverio Lo Russo del Dipartimento Ufficio IV Affari regionali e Autonomie locali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Inoltre, porteranno il proprio saluto il ministro della Repubblica di Slovenia per gli Sloveni d’oltreconfine e nel mondo, Peter Jožef Česnik, e il sindaco di Cividale, Stefano Balloch.

Il programma culturale prevede l’esibizione degli allievi della scuola di musica Glasbena matica di San Pietro al Natisone e dei partecipanti al laboratorio di ballo folcloristico della scuola bilingue, nonché la recita di poesie di Andreina Trusgnach, la poetessa valligiana vincitrice nel 2019 di presigiosi premi nazionali per i suoi componimenti in dialetto sloveno della Benecia. La compagnia teatrale «Beneško gledališče» porterà per la prima volta in scena la «Mandragola» di Nicolò Machiavelli trascritta in dialetto sloveno delle Valli del Natisone e adattata da Adriano Gariup e Jasmin Kovic. Quest’ultima firmerà pure la regia della commedia.

Il «Dan emigranta» è nato nel 1963. In origine si trattava un semplice incontro con gli emigranti al termine delle vacanze natalizie, al momento del loro ritorno nei vari Paesi europei. In questo modo le organizzazioni slovene esprimevano loro gratitudine, in quanto con il loro lavoro lontano da casa sostenevano i luoghi d’origine e vi portavano nuove idee e volontà di combattere per i propri diritti. Con lo scorrere degli anni, l’incontro si è trasformato, fino a diventare la principale manifestazione degli sloveni della provincia di Udine, festa di lingua e cultura slovene, festa del coraggio della comunità, festa della speranza in un avvenire migliore.