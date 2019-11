Al Terminal Nord arriva il Natale

Al Parco Commerciale Terminal Nord arriva il Natale ed è tutto pronto per l’apertura della prima pista di pattinaggio sul ghiaccio “natalizia” della città, garantita nonostante le miti temperature.

La pista di 240 metri quadrati, allestita nella piazza retrostante il Parco, aprirà ufficialmente sabato 30 novembre e si potrà pattinare fino al 12 gennaio, dalle 15 alle 20 nei giorni feriali, mentre l’orario sarà prolungato dalle 10.30 alle 20 nei giorni festivi, prefestivi e nel periodo dal 23 dicembre al 6 gennaio.

Tra gli eventi proposti per il Natale 2019, anche l’immancabile Trenino di Natale che quest’anno percorrerà la promenade esterna partendo in anticipo rispetto allo scorso anno. Già dal 30 novembre, infatti, i più piccoli potranno salire a bordo e farsi scorazzare fino al 13 gennaio. Le domeniche, la vigilia di Natale e il 6 gennaio, il Trenino sarà disponibile mattina e pomeriggio, nelle altre giornate solamente nel pomeriggio dalle 16 alle 19. Stop in stazione, il 25 e 26 dicembre e l’1 gennaio, dato che tutto il Parco sarà chiuso per le feste.

Da sabato 21 a lunedì 23 dicembre dalle 16 alle 19 spazio ai più piccoli in galleria con il laboratorio delle letterine destinate a Babbo Natale e i laboratori per la costruzione dei giocattoli. Tre pomeriggi dedicati ai bambini e alla loro fantasia, ma anche alle mamme e ai papà che vorranno costruire assieme ai propri figli un dono natalizio da mettere sotto l’albero.