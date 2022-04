Al Terminal Nord i 'bigliettini gialli' della pace

Si avvicina la Pasqua e il Parco commerciale Terminal Nord ha pensato di dedicare la settimana a un’iniziativa in grado di veicolare parole che trasmettano pace, serenità e speranza.



Nasce così “Solo pensieri positivi”, il progetto ideato dall’Associazione “Quelle dei bigliettini gialli”, nata dall’incontro di quattro donne a un corso di scrittura terapeutica organizzato per pazienti oncologici e per i loro familiari e che hanno scoperto il potere di questi semplici ma efficaci bigliettini.



Durante la settimana pasquale, dall’11 al 16 aprile, nei negozi del Terminal Nord saranno distribuiti i “magici” bigliettini gialli che, per l’occasione, sono stati realizzati dagli studenti dell’Istituto Comprensivo 6 di Udine.



I bigliettini sono scritti in lingua friulana, con l’obiettivo di diffondere un pensiero positivo e solidale nella comunità.