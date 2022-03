Al Tiare arriva lo shopping sostenibile

Il più grande Vintage Festival europeo arriva a Villesse: da giovedì 31 marzo a domenica 4 aprile, dalle 10 alle 20, il Tiare Shopping Meeting Place ospita Vinokilo, l’evento itinerante che promuove lo shopping sostenibile.

L’evento si svolge al II piano del Centro, di fronte all'ingresso Ikea. Una volta ritirata la propria borsa Vinokilo si potrà cominciare a vivere l’esperienza vintage tra vestiti e accessori di alta qualità e dei brand più noti, disponibili in moltissime taglie, divisi per tipologie e tutti venduti rigorosamente al chilo. Una volta riempita, la borsa va portata alla cassa e il team di Vinokilo la peserà per comunicare la spesa corrispondente: 50 euro al chilo il primo giorno, 45 euro al chilo il secondo e il terzo giorno, 40 euro l’ultimo giorno.

Per partecipare è necessario prenotare il biglietto gratuito in anticipo a questo link.

Per rendere ancora più semplice e sostenibile l’accesso è stato inoltre predisposto un servizio navetta gratuito: da Udine, viale Europa Unita, ore 9, 12.30 e 16 con ritorno dal Tiare alle 12, 15.30 e 19.30; da Trieste, piazza Oberdan, ore 9, 12.30 e 16 con ritorno dal Tiare alle 11.45, 15.15 e 19.15; da Monfalcone, piazzale della Stazione, ore 9.20, 12.50 e 16.20 con ritorno dal Tiare alle 11.45, 15.15 e 19.15.

VINOKILO CIRCLE. Ognuno di noi può fare la sua parte limitando gli sprechi e promuovendo uno stile di vita più sostenibile attraverso l’economia circolare. Per questo verrà allestito un punto raccolta pop-up per gli abiti che non si indossano più (lavati, in buono/ottimo stato, no scarpe, intimo, accessori e marchi del fast fashion) in cambio sarà applicato uno sconto sui nuovi acquisti fino a un massimo del 30% in base alla quantità donata: da uno a due chili 10% di sconto; da due a tre chili 20% di sconto; più di tre chili 30% di sconto.

Il Tiare Shopping sarà inoltre animato da numerose attività collaterali per valorizzare ulteriormente la Vinokilo Experience. Qui il programma completo.