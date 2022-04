Al Tiare di Villesse un weekend all'insegna degli scacchi

Al Tiare Shopping Meeting Place di Villesse, sabato 23 e domenica 24 dalle 10 saranno protagonisti gli scacchi! Nelle aree Tiare Meeting e Tiare Art, infatti, si svolgerà il Campionato regionale giovanile under 18 organizzato dall'Asd Laboratorio Scacchi di Trieste nel rispetto della normativa sanitaria vigente.

La manifestazione, riservata ai tesserati Juniores 2022, rientra tra le qualificazioni alle finali nazionali, che si terranno dal 3 al 9 luglio nella splendida location del Resort Village Città del Mare a Terrasini, in Sicilia, e prevedono la partecipazione di oltre 1.300 giovanissimi giocatori. Alla fine della due giorni, infatti, saranno assegnati 12 titoli (sei maschili e sei femminili) che incoronano altrettanti campioni nelle diverse categorie.

Per chi non si accontenta di guardare ma ha voglia di sedersi davanti alla scacchiera, alla Food Court saranno allestiti quattro tavoli regolamentari per il gioco libero presidiati dai soci del Laboratorio Scacchi per giocare, approfondire le strategie e conoscere l’offerta dell’associazione stessa.

Laboratorio Scacchi mette a disposizione sei postazioni nella sede di Trieste e organizza numerose attività di diversi livelli: dalla giocomotricità per i bambini piccoli fino al Torneo internazionale che si terrà a Grado a settembre.

L'associazione, inoltre, è partner di “Scacchi metafora educativa”, un consistente progetto nazionale di promozione sociale che coinvolge 14 regioni italiane, 23 istituti scolastici, 14 associazioni sportive, 10 organizzazioni del Terzo settore con 2.200.000 euro d'investimento per tre anni di attività. Il gioco degli scacchi rappresenta, infatti, uno straordinario strumento di aggregazione intergenerazionale, e di crescita sul piano relazionale e sociale.

Per informazioni e approfondimenti è sufficiente scrivere all’indirizzo email laboratorioscacchi@gmail.com oppure chiamare il numero 340 9563123 (sig. Germano).

"Il Tiare Shopping Meeting Place è la casa del territorio e siamo ben felici di ospitare iniziative come questa organizzata da Laboratorio Scacchi. Da un lato i giovani scacchisti che si sfidano per la qualifica regionale e dall’altra la possibilità di condividere i valori e i benefici di questo sport che aiuta a imparare a gestire le proprie emozioni generate sia da eventi positivi, come la vittoria, ma anche negativi, come la sconfitta. Un importante insegnamento che sottolinea come le persone sono protagoniste e artefici della propria crescita” afferma Giuliana Boiano, Direttore Meeting Place Villesse Tiare Shopping.

“Siamo molto felici di poter organizzare questo importante torneo all’interno del Tiare Shopping a Villesse, che rappresenta innanzitutto uno strategico punto d'incontro a livello di geografia del territorio regionale e, inoltre, permette ai giovani scacchisti di essere accompagnati dalle famiglie che possono qui ingannare l’attesa tra una lunga partita e l’altra. Per noi è molto importante anche avere l’opportunità di spiegare (e mostrare) come il gioco degli scacchi aiuti a porre le basi del pensiero razionale ed emotivo e a imparare a gestire correttamente le proprie risorse”, aggiunge Giulia Tonel, presidente di Laboratorio Scacchi.