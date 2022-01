Al Tiare Shopping i saldi arrivano con la Befana

Il 5 gennaio sarà un giorno speciale al Meeting Place Tiare Shopping. In anticipo rispetto all’Epifania, dalle 10 alle 13 e dalle 16.30 alle 19.30, arriverà la Befana, accompagnata dalla magia di fatine luminose e abili trampolieri, per emozionare i più piccoli, ma anche gli adulti, con giochi e attrazioni e per regalare a ognuno la dolcezza di cioccolatini e caramelle.

Inoltre, inizieranno i saldi con tante offerte vantaggiose in tutti i negozi del centro, da scoprire in famiglia, con il partner, con gli amici. Gli sconti e le offerte proseguiranno negli store del Centro fino al 31 marzo 2022.

Con queste iniziative il Meeting Place conferma il suo essere un punto di incontro per tutti, un luogo dove poter vivere e condividere esperienze di svago oltre che di shopping.