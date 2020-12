Al via il concorso RaccontaEstero

L’Istituto Regionale di Studi Europei del Friuli Venezia Giulia (IRSE), da anni attivo nell’informare e promuovere esperienze di studio, lavoro, soggiorno all’estero, tramite il servizio gratuito ScopriEuropa, indice il Concorso RaccontaEstero 2020, con il rinnovato sostegno di: Regione Friuli Venezia Giulia, Comune di Pordenone e Europe Direct Pordenone, Banca di Credito Cooperativo Pordenonese e Monsile.



Il Concorso è aperto a tutti, senza limiti di età o nazionalità e la regola per partecipare è semplice: basta raccontare la storia di un viaggio all'estero – un soggiorno studio, una vacanza, un'esperienza di lavoro, tirocinio, volontariato, ecc… – sottoforma di articolo giornalistico o racconto-breve, senza superare le 3000 battute spazi inclusi.

Si possono raccontare esperienze proprie fatte altrove ma anche esperienze di giovani per i quali l’altrove è l’Italia. Costituiscono valore aggiunto ai fini della premiazione: una breve sintesi in inglese, un paio di foto capaci di valorizzare il testo e un breve video di massimo 8 minuti che riassuma il proprio racconto di viaggio in maniera originale.



I lavori dovranno pervenire entro il 19 dicembre 2020 via e-mail all'indirizzo. Dopo la chiusura del bando una commissione dedicata selezionerà i racconti vincitori, suddivisi nelle categorie under 20 e over 20, cui verranno assegnati premi in denaro per ulteriori esperienze di viaggio. I racconti vincitori saranno inoltre pubblicati, sia in cartaceo che online, nel giornale mensile Il Momento.Ormai arrivato alla diciannovesima edizione, il Concorso RaccontaEstero ha permesso negli anni al Servizio ScopriEuropa di girare il mondo attraverso gli occhi e la penna di centinaia di viaggiatori, contribuendo a condividere spunti per interessanti esperienze formative in Europa e oltre. Anche nell'anno del Covid-19, l’IRSE è impaziente di sapere che direzione abbia preso la mobilità giovanile: forse la riscoperta di un viaggiare più lento e più a contatto con la natura, ma anche lockdown inaspettati vissuti lontano da casa o difficoltosi rientri. Nonostante le complessità inedite del 2020, lo scopo del Concorso rimane lo stesso: incoraggiare ragazzi e ragazze a progettare esperienze di mobilità internazionale e condividere consigli utili sulle diverse opportunità offerte dall’Unione Europea.Per saperne di più e consultare il bando visita il sito