Al via "Blue Notte, Gorizia Jazz Blues & Art Festival 2021", giovedì 29 luglio con un'escursione di circa due ore in bicicletta, realizzata in collaborazione con Goriški Muzej e FIAB Monfalcone - BisiachInBici, lungo il confine tra Gorizia e Nova Gorica "Pedalando tra Italia e Slovenia" alla riscoperta, attraverso diverse tappe, della storia del territorio, ma soprattutto degli aneddoti e della vita quotidiana lungo un confine doloroso, che ha separato intere famiglie. Il percorso si snoderà dalla Mostra fotografica “Ferrovia Transalpina: un binario per tre popoli lungo l’Isonzo” al Museo del Confine, passando per la Passerella ciclopedonale Salcano, il Museo del contrabbando e il Valico del Rafut.



L’iniziativa è gratuita ed è fruibile solo previa prenotazione sul sito www.bluenottegorizia.com.





Il festival proseguecon la presentazione del libro, chitarrista, didatta e arrangiatore che ha collaborato con i migliori artisti italiani ed internazionali, (Eros Ramazzotti, Anna Oxa, Umberto Tozzi, Loredana Bertè per citarne alcuni) noto al grande pubblico per le sue esibizioni in ambito televisivo (prima chitarra al Festival di Sanremo). Colombo intraprenderà con gli uditori un viaggio raccontato tra musica e parole: il session man affronta storie vissute, immaginarie e a volte un po’ romanzate di un chitarrista alle prese con la vita reale.Dopo l’incontro letterario, Colombo salirà sul palco della– conalla batteria eal basso. Una musica, la sua, che miscela rock-pop e jazz e si traduce in composizioni originali, caratterizzate da sfumature dolci ed energiche, e rivisitazioni di cover che spaziano dal jazz di Miles Davis al rock dei Deep Purple e di Jimi Hendrix sino al pop dei Beatles e dei Police.