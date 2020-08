Al via alle prenotazioni del calendario 2021 della Polizia di Stato

Gli interessati al calendario della Polizia di Stato per il 2021, realizzato anche quest’anno con la partnership dell’Unicef, potranno prenotarlo entro e non oltre il 21 settembre prossimo. Il costo è di otto euro per la versione da parete e di sei per quella da tavolo.



Gli interessati dovranno effettuare il versamento entro e non oltre il prossimo 18 settembre e consegnare sempre entro questa data la ricevuta del versamento stesso presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Questura (da lunedì a sabato, dalle ore 9 alle 12, telefono 0403790502).



Il versamento va effettuato sul conto corrente postale nr. 745000, intestato a “Comitato italiano per l’Unicef”, indicando la causale “Calendario della Polizia di Stato 2021 per il progetto Unicef “Emergenza Coronavirus”.



Il ricavato della vendita sosterrà il progetto connesso all’emergenza Coronavirus e devolverà una quota al Fondo Assistenza per il Personale della Polizia di Stato, in favore del piano “Marco Valerio”.



A tal proposito la vendita dei calendari 2020 ha permesso di devolvere 160.214 euro al progetto Unicef “Trentesimo anniversario della Convenzione ONU dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”.



Il calendario 2021 ripercorrerà i 40 anni dall’introduzione della legge 121/81 che ha disciolto il Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza e ha istituito la Polizia di Stato. Le immagini racconteranno il cambiamento di questa forza di Polizia moderna, democratica e a ordinamento civile, descrivendo l’evoluzione della simbologia, dell’operatività e del concetto di prossimità.