Al via due corsi di alta formazione nel settore del turismo

A settembre la Regione avvierà la creazione di due percorsi di alta formazione nel settore del turismo, puntando alla ristorazione e all'ospitalità laddove maggiore è la richiesta di professionalità manageriali per lo sviluppo del comparto regionale.

È questa l'intenzione espressa dall'assessore regionale all'Istruzione e lavoro Alessia Rosolen, al termine dell'incontro con i referenti della Camera di Commercio di Pordenone Udine, Ente camerale della Venezia Giulia e Confcommercio regionale durante il quale è stata approfondita la domanda di formazione del settore turistico in Friuli Venezia Giulia.

L'Amministrazione regionale intende rendere complementare la propria offerta formativa con quella del vicino Veneto, attivando una collaborazione con l'ITS veneto per avviare due percorsi post diploma, uno con sede a Udine orientato alla ristorazione e l'altro con sede a Trieste rivolto all'ospitalità. A tal fine, a settembre, l'assessore incontrerà la collega della Regione Veneto per definire le modalità dell'accordo di collaborazione, con l'auspicio di dare risposte al mercato locale investendo affinché i nuovi formati restino a lavorare sul territorio.

L'esigenza di creare questa nuova offerta formativa non universitaria in grado di immettere sul mercato figure altamente specializzate trova riscontro in un'indagine condotta da I.TER in collaborazione con Format Research. Secondo l'indagine, il 59,5 per cento degli alberghi e dei ristoranti del Friuli Venezia Giulia con almeno sei addetti ha effettuato durante l'anno in corso, o effettuerà nel corso del 2022, azioni di ricerca di nuovo personale: il 48,1 per cento ha già iniziato a farlo, l'11,4 per cento lo farà entro la fine dell'anno, ovvero il 59,5 per cento in totale.

Circa un'impresa su quattro che ha ricercato o ricercherà personale (il 26,1 per cento) ha bisogno di una figura manageriale nell'ambito del proprio organico. L'84,8 per cento delle imprese che hanno ricercato o stanno attualmente ricercando una risorsa di tipo manageriale, ha avuto - o sta avendo - difficoltà nel trovarla sul mercato.

Nell'ipotesi che ciascuna impresa abbia cercato almeno una figura manageriale nel corso dell'anno, il fabbisogno in questo senso da parte di alberghi e ristoranti della regione sarebbe pari a 177 unità; ipotizzando una riduzione del 50 per cento del livello di probabilità considerato, il fabbisogno delle imprese sarebbe pari a 88 unità. La difficoltà di individuare i profili di cui hanno bisogno sta compromettendo in maniera rilevante la competitività dell'82,4 per cento delle imprese. Il 43,6 per cento delle stesse che hanno avuto difficoltà nel reclutare risorse umane di alto profilo imputano la causa alla scarsità sul mercato del lavoro di figure con le competenze richieste.

Fatto 100 il bisogno di competenze di alto profilo, in media il 47,5 per cento è costituito da competenze linguistiche, il 29,2 per cento da competenze di tipo manageriale, l'8,7 per cento di tipo commerciale, il 7,5 per cento di tipo informatico/digitale, il 7,1 per cento da competenze gestionali. Nel 77,4 per cento dei casi, le imprese colmano la carenza di competenze cercandole all'esterno, nel 35,2 per cento formando il personale esistente.

Il 39,4 per cento degli alberghi e dei ristoranti conosce gli ITS: il 12,8 per cento li conosce bene, il 26,5 per cento li conosce solo per sentito dire. Il 69,6 per cento delle imprese è disponibile ad accogliere tirocinanti provenienti dai corsi di alta formazione ITS eventualmente promossi e finanziati dalla Regione Friuli Venezia Giulia, il 68,8 per cento è disponibile ad assumere successivamente un lavoratore diplomato ITS, il 29,1 per cento sarebbe interessato a partecipare attivamente alla progettazione dei corsi di alta formazione ITS.