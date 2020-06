Al via gli esami di qualifica nelle scuole professionali del Fvg

L’Italia riparte, le imprese riaprono e la Formazione professionale del Friuli Venezia Giulia non può essere da meno. Con tutte le accortezze che il regime Covid prevede, i laboratori dei centri formativi di Pordenone, Udine, Gorizia e Trieste stanno nuovamente accogliendo gli studenti per seguire in presenza lezioni ed esercitazioni pratiche che durante l’emergenza sanitaria non si era potuto svolgere on line.



Se il dialogo con le Imprese durante il Covid-19 non si era di fatto mai interrotto, con la decisione di riaprire i battenti dei laboratori il mondo della Formazione professionale della regione compie una scelta flessibile importante che le permette di collaudare le modalità per fare lezione in sicurezza senza attendere settembre prima di poter rimettere i propri studenti dietro ai banchi. Questa scelta flessibile si rivela essere ulteriormente fondamentale per i ragazzi che frequentano il terzo anno di studi che tra la fine di giugno e l’inizio di luglio dovranno sostenere l’esame di qualifica professionale che si terrà on line e anche per quelli del quarto anno che a breve dovranno sostenere l’esame di diploma. Le iscrizioni sono sempre aperte.



PORDENONE

TRIESTE

UDINE

Preparandosi al nuovo anno scolastico l’, caratterizzata da, 4 mila 220 iscritti, un’offerta composta da 296 corsi di qualifica e diploma professionale per giovani under 18, accoglie i suoi studenti, sperimentando le formule per fare didattica in sicurezza ai tempi del Covid-19. "Da fine febbraio, quando sono state sospese le lezioni – racconta, presidente di EffePi – abbiamo mantenuto i contatti con gli studenti e ripreso le lezioni a distanza, investendo in progettazione didattica e tecnologia, in piena collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia che promuove e finanzia i nostri corsi. Con l’impegno a non lasciare indietro nessuno". Superano quota 100 mila le ore di formazione a distanza erogate e programmate fino alla fine giugno da EffePi, grazie al contributo di docenti e tutor che hanno dimostrato la capacità di raccogliere la sfida lanciata dalla pandemia. "Tuttavia quello che caratterizza la nostra offerta – precisa la presidente Castenetto – è l’esperienza che i nostri studenti svolgono nei laboratori e presso le imprese del territorio. Abbiamo quindi accolto con favore la possibilità di riaprire le nostre sedi per le attività pratiche che non possiamo svolgere a distanza e abbiamo ripreso i contatti con le imprese che accolgono i nostri ragazzi e collaborano con noi per fare didattica in contesto reale. Ripartiamo con cautela e il massimo scrupolo nel garantire condizioni di sicurezza, ma vogliamo essere al fianco di quanti sul nostro territorio stanno lavorando per uscire dalla crisi e guardare al futuro".. La riapertura dei laboratori è stata accolta con entusiasmo sia dai docenti che dagli studenti della Fondazione Opera Sacra Famiglia di Pordenone, come raccontache frequenta il terzo anno del corso di Operatore della trasformazione agroalimentare, addetto alle lavorazioni di panetteria, pasticceria e gelateria: "Con le lezioni a distanza siamo riusciti a tenerci al passo su tutti i temi, ma non sono mancate le difficoltà, perché soprattutto nei primi tempi dell’emergenza era molto difficile trovare nei supermercati tutti i prodotti alimentari che ci servivano per completare le ricette. Inoltre a casa non avevamo nemmeno tutti gli strumenti che invece usiamo a scuola, in primis la planetaria. Ma ce l’abbiamo fatta comunque, perché i docenti sono sempre stati disponibili e se non si poteva completare un piatto si seguiva a video l’esercitazione degli altri compagni. Sono contento di essere tornato a scuola, perché cucinare in compagnia è più bello". L’emergenza sanitaria ha imposto un’accelerazione alla formazione on line che si è rivelata positiva, spiega la docente: "Non è sempre stato facile, ma è importante evidenziare le cose belle che siamo riusciti a fare. In breve abbiamo messo in campo un’alternativa alle lezioni frontali che ha funzionato. I ragazzi adesso stanno mettendo in pratica tutti i concetti appresi attraverso lo schermo; sono contenta, perché vedo che sono stati molto attenti e non è un risultato scontato essendo anche per loro la prima volta. È stata un’esperienza utile per il futuro. Le difficoltà a volte obbligano a individuare e sperimentare soluzioni diverse che ci rendono più forti". Ritornare in laboratorio è stato fondamentale per il corso di Operatore alla riparazione dei veicoli a motore – autocarrozziere, come spiega il docente: "Le lezioni a distanza ci hanno consentito di affrontare tutte le tematiche teoriche relative alla mia materia, ma per la pratica è stato indispensabile tornare in laboratorio: quello del carrozziere è un mestiere artigianale. Il regime Covid non ha introdotto grosse variazioni, perché la normativa antinfortunistica già prevede l’uso di mascherine, protezioni, camici. Fortunatamente, disponiamo anche di locali molto ampi".. La riapertura dei laboratori è stata accolta con entusiasmo sia dai docenti che dagli studenti della scuola alberghiera dello Ial Fvg di Trieste. "Il rientro a scuola è stato emozionante – raccontache frequenta il terzo anno ed è quindi prossima a sostenere l’esame di qualifica – la formazione a distanza non mi è dispiaciuta, ma il confronto di persona e la chiacchierata con docenti e compagni è tutta un’altra cosa. Mi sono mancati molto. A video oltre tutto è ben difficile approfondire gli argomenti con una discussione". La lontananza forzata ha fatto apprezzare cose che si davano un po’ per scontate, spiega la compagna di classe Francesca Hu che come Giorgia ha tutta l’intenzione di proseguire gli studi con il quarto anno: "Questo periodo di limitazioni mi ha fatto capire quanto fortunata sono a frequentare una scuola come lo Ial. Sapevo di avere dei magnifici insegnanti, ma in questo periodo si sono superati: hanno dimostrato una disponibilità immensa". Gli fa eco la docenteche segue le prime e seconde classi del corso Alberghiero: "La formazione a distanza è stata una sfida per tutti, ma nonostante non fosse una modalità rodata, ha dato buoni risultati. I ragazzi mi hanno sorpreso: hanno seguito le lezioni con attenzione, erano sempre presenti e molto partecipi. I risultati si vedono ora che sono messi alla prova in laboratorio. Mi rendono molto orgogliosa e glielo sto facendo presente: penso sia utile, perché i giovani, dai più piccoli agli adolescenti sono quelli che sono stati meno considerati durante questa emergenza. Le lezioni vis a vis rappresentano l’ottimale, chiaramente, ma l’esperienza vissuta ci ha donato una ricchezza che non va dispersa, anche perché potrebbe sempre tornare utile nel prossimo futuro".. "La formazione a distanza si è rivelato uno strumento molto utile, perché ha catturato particolarmente l’attenzione dei ragazzi – spiega, docente di Meccanica all’Enaip Fvg – il fatto di seguire le lezioni ognuno a casa propria ha eliminato le occasioni di distrazione e di interruzione che caratterizzano la vita di classe. Certo, non ha fatto miracoli ma ho registrato una partecipazione maggiore. La tecnologia ha aiutato anche la sinergia tra compagni, quando si trattava di lavorare su progetti tridimensionali condivisi che on line potevano essere aggiornati in tempo reale da ognuno di loro. Il ritorno a scuola è stato accolto con entusiasmo, perché c’era tanta voglia di riappropriarsi dei laboratori e della pratica". Tornare a scuola significa anche completare i progetti in vista dell’esame di qualifica che si terrà alla fine del mese, spiega, studente del terzo anno del corso di Meccanica: "Durante i mesi dell’emergenza sanitaria sono riuscito a lavorare sul mio progetto che consiste nel far “resuscitare” un motorino che è stato abbandonato per anni a cielo aperto. Grazie al laboratorio di mio padre, che ha una piccola ferramenta, sono riuscito a lavorarci sopra, ma ho completato il tutto soltanto una volta ritornato a scuola, dopo aver ascoltato i consigli del docente. Questo lavoro sarà oggetto di discussione durante l’esame, quindi ci tengo molto. La didattica on line non è sempre stata facile; per me è stato un vero e proprio battesimo, ma il supporto degli insegnanti non è mai mancato". Gli fa eco il compagno di classe: «Tra pochi giorni ci misureremo con gli esami di qualifica e dopo mi iscriverò al quarto anno, chiaramente all’Enaip. Sono contento, perché tutti i miei compagni di classe hanno deciso di compiere lo stesso passo. Non so che cosa farò l’anno successivo, ma di una cosa sono certo: studiare è importante. Mi rivolgo principalmente ai compagni più giovani che stanno iniziando il mio percorso: studiate, studiate e studiate, approfondendo anche le tematiche più difficili e impegnative, perché la meccanica è una materia in continua evoluzione che richiede una specializzazione crescente. Basti pensare alle soluzioni innovative che aumentano la potenza del motore e che, nello stesso tempo, riducono le immissioni inquinanti. Le automobili del futuro saranno sempre più complesse e richiederanno una formazione sempre più approfondita e specifica. Ecco che studiare sarà sempre più determinante per ritagliarsi uno spazio importante nel mondo del lavoro".