Al via i lavori nel cimitero Maggiore di Cividale

Il Comune di Cividale ha di recente deliberato la realizzazione di due lavori presso il Cimitero Maggiore, opera monumentale il cui nucleo originario è a firma di Raimondo D’Aronco che lo progettò nel 1889 in stile neomedievalista (con un ampliamento realizzato in lotti successivi a partire dagli anni Settanta).

“I lavori riguarderanno la realizzazione di nuovi loculi e la ristrutturazione della camera mortuaria” spiega l’assessore ai lavori pubblici Giuseppe Ruolo. “Il progetto prevede la costruzione di un padiglione di 42 loculi e 25 ossari, utilizzabili anche come cinerari in un’area libera lungo il muro che delimita a sud l’area cimiteriale; l'intervento è inserito nel bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario e verrà finanziato con fondi propri dell’amministrazione per complessivi 180.000 euro”.

Relativamente al secondo lotto, “nessun intervento interesserà l’esterno dell’ingresso monumentale, né sul fronte principale né su quello interno né sull’androne – continua Ruolo – ma solo la camera mortuaria”.

Quest’ultima è costituita da due locali principali tra loro comunicanti (la camera mortuaria vera e propria, con tre catafalchi in muratura, e una piccola stanza per autopsie, con tavolo autoptico anch’esso in muratura, nonché da un piccolo ripostiglio sottostante ad una delle scale che portano alla cappella).

“L’esigenza di intervenire sulla camera mortuaria era maturata già da tempo, ma si è maggiormente evidenziata negli ultimi due anni a seguito delle purtroppo ben note conseguenze della pandemia da Covid 19 ancora in corso – puntualizza l’assessore che specifica che - i tre catafalchi fissi creano un notevole impedimento alla movimentazione delle bare e dei catafalchi mobili o carrelli normalmente utilizzati dalle aziende di onoranze funebri; inoltre i due locali sono degradati. Abbiamo deciso pertanto di far demolire i tre catafalchi fissi (che verranno sostituiti da un paio di catafalchi funebri pieghevoli a fisarmonica, o altre attrezzature similari) ed eseguire gli interventi di ristrutturazione per rendere i locali sia più funzionali sia più decorosi”.

Dal progetto si rileva i catafalchi fissi non hanno valore né architettonico né storico; non sono coevi alla realizzazione del cimitero, ma sono stati realizzati in tempi assai posteriori, perché fino a qualche decennio fa la camera mortuaria era ospitata in una costruzione interna al cimitero, adiacente al lato sinistro del corpo edilizio dell’ingresso, ora demolita.

“I lavori costeranno 30.000 euro, prenderanno avvio dopo l'estate e dureranno 60 giorni; sarà inevitabile – conclude Ruolo – qualche disagio derivante dal fatto che l’ingresso principale del cimitero resterà chiuso al pubblico e sarà pertanto reso disponibile e aperto negli orari di visita l’ingresso a sinistra di quello principale, ubicato in prossimità del chiosco per la vendita di fiori”.