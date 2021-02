Al via i lavori sulla strada per il Monte Grisa

Il tratto di strada che collega la strada regionale Ts1 al Santuario di Monte Grisa sarà sistemato e messo in sicurezza da Friuli Venezia Giulia Strade, su delegazione amministrativa della Regione. Lo ha deciso la Giunta regionale su proposta dell'assessore alle Infrastrutture e Territorio Graziano Pizzimenti.

L'intervento ha un costo stimato di 150mila euro. "Il tratto di strada, residuo dei beni provinciali in liquidazione, verrà ora classificato come strada comunale. Il Santuario mariano - così Pizzimenti - è un bene di interesse regionale di grande significato per la nostra comunità e la sua piena accessibilità era un'esigenza sentita a cui abbiamo dato risposta".