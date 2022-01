Al via i nuovi corsi dell’Anmic Udine

L'Anmic - Associazione nazionale mutilati e invalidi civili di Udine organizza due nuovi corsi. Il primo è dedicato alla tecnica degli origami. Sarà organizzato il venerdì mattina (data d'inizio e orari da definire) ed è rivolto a tutte le persone che amano mettersi in gioco attraverso la creatività.

E' infinita la gamma di creazioni che si possono realizzare dando spazio alla fantasia, da quelle più semplici a quelle più complesse, anche per occasioni di festa come la Pasqua o il Natale.

La seconda proposta è un corso di rilegatura (orari e date ancora da stabilire) teorico e pratico, per riscoprire un antico mestiere ormai quasi perduto, ma che ancora rappresenta una potenziale risorsa lavorativa per chi ne abbia le capacità e la voglia d'imparare.

“Questo progetto – spiegano da Anmic - si colloca all'interno del nostro più ampio obiettivo che è quello d'inserimento delle persone più deboli e con disabilità nel mondo del lavoro, cercando di fornir loro gli strumenti e la preparazione per potersi interfacciare a diverse realtà. In questo caso specifico si unisce anche la volontà di recuperare e diffondere, per quanto possibile, un mestiere antico, ma ancora attuale”.

“Chiunque fosse interessato ci contatti pure telefonicamente (0432-510220 o 349-8270526) o via mail ad anmic.udine@anmicudine.it. I corsi sono gratuiti. Le prenotazioni sono possibili fino a esaurimento posti, con precedenza agli associati con disabilità”.