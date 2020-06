Al via i Punti Verdi 2020 della Fondazione Opera Sacra Famiglia

È ufficiale. La Fondazione Opera Sacra Famiglia di Pordenone realizzerà i “Punti Verdi 2020” per bambini della scuola dell'infanzia (3-6 anni), in piena continuità con quanto dal 1999 sta realizzando durante i mesi estivi a beneficio di bambini e ragazzi. Con tutte le accortezze che il regime Covid prevede, in collaborazione con il Comune di Pordenone, le attività si caratterizzeranno come sempre quale momento di socializzazione attraverso la realizzazione di occasioni educative, ludiche e sportive organizzate e gestite da personale qualificato.



L'obiettivo è favorire aspetti di integrazione socio-culturale di crescita personale anche al di fuori dell'ambiente familiare e scolastico attraverso l'utilizzo del "gioco guidato", le attività sportive e creative strutturate.

"Siamo soddisfatti di essere riusciti anche in questo anno così particolare a realizzare i Punti Verdi – spiega Eugenio Adriano Rosset, presidente della Fondazione Opera sacra famiglia – per garantire a bambini e adolescenti l’esercizio del diritto alla socialità e al gioco che necessariamente l’emergenza sanitaria, determinatasi in conseguenza della diffusione epidemica del Covid-19, aveva limitato. La sospensione di tutte le attività educative e scolastiche in presenza aveva infatti limitato drasticamente la possibilità di svolgere esperienze al di fuori del contesto domestico e familiare. Oggi più che nel passato, i “Punti Verdi” avranno il merito di ripristinare tutte le condizioni di ordinario benessere dei bambini e degli adolescenti che si legano strettamente a diritti fondamentali come quelli all’incontro sociale fra pari, al gioco e all’educazione». Sul tema sicurezza il presidente Rosset rassicura le famiglie: «Garantiremo tutte le condizioni di tutela della loro salute, nonché di quella delle famiglie e del personale educativo ed ausiliario impegnato nello svolgimento delle diverse iniziative. Il rischio di contagio va ridotto al minimo secondo precise linee guida e protocolli contenenti adeguate misure di sicurezza e di tutela della salute".



Nei prossimi giorni quindi la Cittadella della Formazione e della Solidarietà, che nel polmone verde della Comina riunisce Formazione professionale, Scuola secondaria di secondo grado paritaria e Servizi alla persona, le tre anime della Fondazione Osf, accoglierà gli animatori qualificati accuratamente selezionati con conoscenza di elementi di primo soccorso, della responsabilità diretta, di giochi e laboratori creativi con competenze anche in materia di psicologia e di pedagogia, coordineranno le attività delle squadre di 4-5 ciascuna, costituite per fasce d’età.Per informazioni: