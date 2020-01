Al via i saldi... ecco le regole per un acquisto intelligente

Confcommercio Udine informa che le vendite di fine stagione invernale potranno iniziare sabato 4 gennaio (la durata ammessa è fino al 31 marzo). Non è più dovuta alcuna comunicazione al Comune. Da tempo, ricorda l’associazione, è stato inoltre soppresso anche il divieto di effettuare vendite promozionali nei 40 giorni che precedono i saldi.

I saldi riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento, qualora non vengano venduti entro un certo periodo di tempo. La presentazione al pubblico delle vendite di fine stagione deve esplicitamente contenere l’indicazione della natura della vendita. È obbligatorio esporre il prezzo praticato ordinariamente e lo sconto o ribasso espresso in percentuale sul costo normale di vendita che si intende praticare nel corso della vendita di fine stagione e il prezzo finale.

La pubblicità deve essere presentata graficamente in modo non ingannevole per il consumatore e contenere un’informazione veritiera per quanto attiene sia la composizione merceologica, sia la qualità delle merci vendute, nonché gli sconti o ribassi praticati. Le merci in offerta devono essere presentate in maniera distinta e separata da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie. Ove una tale separazione non sia possibile la vendita ordinaria deve essere sospesa.

Confcommercio ricorda infine che, nel caso in cui per una stessa tipologia merceologica vengano praticati al consumatore prezzi di vendita diversi a seconda della varietà degli articoli che rientrano in tale tipologia, è d’obbligo indicare nel materiale pubblicitario ed espositivo tutti i prezzi con lo stesso rilievo tipografico e visivo. Nel caso venga indicato un solo prezzo, vanno venduti a quel prezzo tutti gli articoli che rientrano nella tipologia reclamizzata.

Altro obbligo, l’esposizione di un cartello indicante la dicitura “vetrina in allestimento” per il tempo necessario a sostituire i prezzi praticati ordinariamente con i prezzi dei prodotti in vendita alle condizioni di sconto o ribasso.