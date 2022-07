Al via il 45esimo Incontro dei Corregionali all'Estero Efasce

"Di sogni, latitudini e generazioni": questo il titolo del 45mo Incontro dei Corregionali all'Estero dell’Efasce, l’Ente Friulano Assistenza Sociale Culturale Emigranti, in programma dal 22 al 24 luglio tra Pordenone (luogo di accoglienza degli emigranti che torneranno nella terra d'origine) e Casarsa della Delizia (dove, in omaggio al centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini e del luogo dove lo stesso Ente è sorto nel 1907, si terranno i lavori).

Dopo due anni in cui l'emergenza sanitaria ha costretto a una versione online per i corregionali che non potevano raggiungere il Friuli Venezia Giulia, si tornerà finalmente in presenza. In totale ci saranno rappresentanti di 16 Paesi, con alcuni di loro che già in questi giorni hanno esplorato la terra dei propri avi. Si tratta dei partecipanti ai progetti sostenuti dalla Regione "Alla scoperta delle proprie radici 2022" - rivolto a giovani tra i 18 e i 35 anni che vogliono conoscere la terra dei propri avi (in collaborazione anche con Ente Friuli nel Mondo, Associazione Giuliani nel Mondo e Unione Emigranti Sloveni) - e "Destinazione Fvg" - destinato alle famiglie.

Dopo essere stati accolti sotto la loggia municipale dal sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani, nell'ultima settimana hanno visitato la diga del Vajont, nei luoghi della memoria tra Erto e Casso. Non sono mancate uscite a Udine e a Trieste in consiglio regionale accolti dal presidente del consiglio Piero Mauro Zanin e dall’assessore regionale all'immigrazione Pierpaolo Roberti. Inoltre visite alla Scuola Mosaicisti del Friuli di Spilimbergo, Polcenigo, Valvasone, Aquileia, Grado, Barcis, San Vito al Tagliamento e Sesto al Reghena.

"Il titolo scelto quest'anno - dichiara il presidente di Efasce Gino Gregoris - raccontando il presente ci permette di non dimenticare il passato e di guardare allo stesso tempo al futuro: accoglieremo nuovamente sia i testimoni dell'emigrazione storica, con i discendenti di seconda e terza generazione, sia le molte persone che ancora oggi continuano a lasciare la regione cercando nuove opportunità professionali e inseguendo sogni di vita. Un mondo, quello dell'emigrazione, raccontato nei suoi versi in lingua friulana anche da Pier Paolo Pasolini, al quale tributeremo omaggio a cento anni dalla nascita. Riabbracciare di persona i nostri amici provenienti da varie parti del mondo sarà quasi un nuovo inizio, dopo le fasi drammatiche dell'emergenza sanitaria, ed è emblematico che lo celebreremo proprio dove la nostra storia è effettivamente iniziata, a San Giovanni di Casarsa nel 1907".

L'Incontro Incontro dei Corregionali all'Estero dell’EFASCE gode del patrocinio del Comune di Pordenone e della Città di Casarsa della Delizia ed è sostenuto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia giulia, Fondazione Friuli e Bcc Pordenonese Monsile. Sostegno all'accoglienza anche da parte della Camera di commercio di Pordenone Udine.

Questo il programma. Venerdì 22 luglio alle 17 nella Sala Consiliare del Comune di Pordenone accoglienza dei corregionali all'estero e dei rappresentanti dei Segretariati Efasce (che sono le suddivisioni territoriali di contatto con gli emigranti e sono attivi in Argentina, Australia, Belgio, Brasile, Canada, Francia, Germania, Gran Bretagna, Lussemburgo, Romania, Usa, Sudafrica, Svizzera, Uruguay e Venezuela, a cui si è aggiunto il più recente negli Emirati Arabi Uniti).

Sabato 23 luglio l'Incontro vero e proprio con ingresso su invito fino esaurimento posti. Dalle 9.30 nella Sala Consiliare della Città di Casarsa della Delizia a Palazzo Burovich de Zmajevich saluto delle autorità, speech del presidente Efasce Gino Gregoris, interviste, testimonianze e video saluti dei Corregionali all'Estero.

Seguirà buffet al ristorante Al Posta. Pomeriggio dedicato alla scoperta delle memorie e itinerari pasoliniani a Casarsa e dintorni.

Domenica 24 luglio alle 10 nella chiesa parrocchiale della Santa Croce e della Beata Vergine del Rosario di Casarsa della Delizia Santa Messa presieduta dall'Arcidiacono monsignor Dario Roncadin. Seguirà deposizione Corona d’alloro al Monumento ai Caduti e alle 12.30 alla Casa degli Alpini di San Giovanni di Casarsa il pranzo comunitario. A seguire i saluti e l’appuntamento al prossimo anno.