Al via il bonus rottamazione Tv, ecco come funziona

Da oggi è possibile usufruire del Bonus Rottamazione TV 2021 per l’acquisto di apparecchi televisivi in linea con il nuovo standard di trasmissione del digitale terrestre DVB-T2 – HEVC MAIN 10. Il nuovo incentivo si aggiunge al Bonus TV e Decoder già accessibile dalla fine del 2019 e legato al requisito economico dell’Isee inferiore ai 20.000 euro.

L’incentivo è doppio: i due contributi sono, infatti, cumulabili e chi, avendone i requisiti, richiede le due agevolazioni può arrivare a un massimo di 130 euro di sconto. L’incentivo legato all’Isee per l’acquisto di un nuovo televisore o decoder, di solito pari a 50 euro, scende a 30 euro o al minor valore pari al prezzo di vendita, se inferiore, nel caso in cui sia utilizzato insieme al nuovo contributo.

Il nuovo bonus rottamazione, riconosciuto a prescindere dalle condizioni economiche, è pari al 20 per cento del prezzo di vendita e può arrivare, invece, fino a un massimo di 100 euro. Per ottenere i due incentivi, i cittadini devono presentare entrambi i moduli di richiesta (scaricabili qui) e rientrare nei parametri stabiliti dai due diversi decreti attuativi.

Il Bonus Rottamazione TV si può ottenere rottamando un televisore acquistato prima del 22 dicembre 2018. A differenza del precedente incentivo, si rivolge a tutti i cittadini in quanto non prevede limiti di Isee.

Il provvedimento individua tre requisiti per beneficiare dell’incentivo: residenza in Italia, rottamazione di un televisore e il pagamento del canone di abbonamento al servizio di radiodiffusione. A tal riguardo è previsto che potranno accedere all’agevolazione anche i cittadini, di età pari o superiore a settantacinque anni, che sono esonerati dal pagamento del suddetto canone.

La rottamazione potrà essere effettuata in sede di acquisto del nuovo televisore, consegnando al rivenditore quello vecchio, che si occuperà poi dello smaltimento dell’apparecchio e di ottenere un credito fiscale pari allo sconto riconosciuto al cliente al momento dell'acquisto del nuovo apparecchio. Un’altra modalità per rottamare la vecchia tv è consegnarla direttamente in una isola ecologica autorizzata. In questo caso un modulo certificherà l’avvenuta consegna dell’apparecchio, con la relativa documentazione per richiedere lo sconto sul prezzo di acquisto.

I cittadini possono verificare la compatibilità dei televisori in proprio possesso e gli elenchi delle apparecchiature idonee seguendo le informazioni e le procedure indicate sul sito.

La scadenza è comune a entrambe le misure: è possibile procedere entro il 31 dicembre 2022 o comunque fino a esaurimento delle risorse che, complessivamente per i due incentivi, sono pari a 250 milioni di euro, di cui 30 milioni già erogati con il Bonus tv e decoder.