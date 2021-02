Al via il ciclo di webinar 'Siamo in onda'

“Siamo in onda” è il titolo di un ciclo di incontri sullo stato di salute del mare e degli oceani che prenderà il via il 25 febbraio promosso da WWF Area Marina Protetta di Miramare e Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS.



Sano, resistente, sicuro, utilizzato in modo sostenibile, prevedibile e “trasparente” sono le caratteristiche che, secondo gli scienziati, dovrebbe avere l’oceano nei prossimi 10 anni affinché possa continuare a fornire i servizi essenziali alla sopravvivenza sul Pianeta, delle proprietà che coincidono con gli obiettivi delle Nazioni Unite le quali hanno dedicato il decennio 2021-2030 proprio alle Scienze del Mare per lo Sviluppo Sostenibile.



Il quattro webinar, trasmessi su Zoom e in diretta Facebook sulle pagine dell’Area Marina Protetta di Miramare e di OGS, consentiranno, quindi, ad esperti a livello nazionale di accendere i riflettori sulla ricerca spaziando dalla biologia all’ecologia, dalla fisica all’oceanografia, ma, soprattutto, consentiranno di fare il punto su cosa si sta facendo a livello globale per studiare e conoscere meglio gli equilibri e le pressioni cui l’uomo sta sottoponendo il mare, sulle fonti di inquinamento e su quelle che sono le azioni per proteggere gli ecosistemi marini.



Il ciclo di incontri, che darà ufficialmente il via a un programma congiunto elaborato dai due enti che da quest’anno, e per l’intero decennio degli oceani, farà di Trieste un importante centro di promozione della conoscenza, di divulgazione e sensibilizzazione sul mare e gli oceani, consentirà, altresì, di fare il punto sulle azioni da intraprendere per continuare a garantirci quel flusso di beni e servizi che gli oceani producono quotidianamente e da cui tutti noi dipendiamo.Si parte, dunque,, alle 17.30, con il primo appuntamento dal titolo “”, nel corso di cui si parlerà dell’importanza della ricerca sul mare anche a fronte di cambiamenti epocali - la crisi climatica in primis - che rischiano di compromettere i processi fisici e biologici che garantiscono il funzionamento degli oceani.Moderati da, direttore dell’AMP Miramare, ne parleranno, Direttore Generale dell’OGS, che illustrerà temi e finalità del Decennio delle Scienze del Mare per lo sviluppo sostenibile,, docente di zoologia all’Università di Napoli, con un intervento sulla difesa dei mari e degli oceani e, direttore della Sezione di Oceanografia dell’OGS, il quale si soffermerà sulle ricerche oceanografiche portate avanti dall’ente scientifico nel Golfo di Trieste.I webinar, realizzati nell’ambito del progetto” finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, saranno sintetizzati e illustrati da, un “visual thinker” che seguirà in diretta gli interventi condividendo dei veri e propri riassunti visuali di forte impatto visivo, e che aiuteranno a cogliere sensi e significati descritti dalle parole dei relatori.



Prossimi appuntamenti con i webinar WWF AMP e OGS:

21 marzo “Verde di mare” - in occasione della Giornata mondiale delle Foreste

22 aprile “Pianeta oceano” - in occasione della Giornata mondiale della Terra

22 maggio “Animali con la valigia” - in occasione della Giornata mondiale della Biodiversità



ll programma del 25 febbraio

Ore 17.30

Introduzione e saluti

Maurizio Spoto, direttore AMP Miramare

Ore 17.45

“Il Decennio delle Scienze del Mare per lo sviluppo sostenibile (2021-2030): ricerca e divulgazione scientifica per i mari in Italia”.

Paola Del Negro, Direttore Generale dell'OGS

Ore 18.00

“La difesa dei mari e degli oceani, dallo stupore alla consapevolezza”

Ferdinando Boero, zoologo e professore del Dipartimento di Biologia dell’Università Federico II di Napoli

Ore 18.15

“Le ricerche oceanografiche nel Golfo di Trieste”

Cosimo Solidoro, direttore della Sezione di Oceanografia dell’OGS

Ore 18.30

Domande e conclusioni



PER SEGUIRE IL WEBINAR

Link Zoom https://bit.ly/3bcPY9e

Diretta Facebook sulle pagine dell’Area Marina Protetta di Miramare (@AMPMiramare) e di OGS (@INOGSit)