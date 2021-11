Al via il progetto di orientamento Plan Your Future Fvg

"Aiutare i ragazzi nella scelta della scuola superiore, garantendo la possibilità di trovare in un unico luogo virtuale tutte le opportunità offerte dal territorio regionale: dalle scuole superiori alla formazione professionale fino all'offerta formativa territoriale". È questo lo scopo di Plan Your Future FVG, il progetto di digitalizzazione dei contenuti delle attività di orientamento rivolte agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado presentato oggi dall'assessore regionale all'istruzione Alessia Rosolen.

"Un grande spazio digitale dedicato alla conoscenza dell'offerta formativa, ma anche alla discussione, al dibattito e alla ricerca con studenti, scuole e famiglie accessibile all'indirizzo www.planyourfuture.eu" afferma Rosolen, che sottolinea come "la piattaforma Plan Your Future sia il primo di molti interventi che derivano della strategia di trasformazione digitale messa in atto dall'Amministrazione regionale al fine di facilitare l'accesso dei cittadini ai servizi a loro dedicati".

"In questi anni abbiamo scelto di investire nell'orientamento e di pianificare una serie di iniziative in grado di rispondere all'urgenza di informare, in particolare le famiglie, sulle opportunità presenti nel territorio regionale - sottolinea l'assessore -. In Friuli Venezia Giulia ci sono scuole di alto livello che rispondono a un potenziale molto ampio di esigenze formative, che si traducono poi in risposte verso il mondo del lavoro. Mi riferisco, ad esempio, al sistema degli Its che rappresentano il futuro della formazione e una grande opportunità tra scuola e università".

"Plan Your Future Fvg, oltre a offrire risposte puntuali all'esigenza degli studenti del ciclo secondario superiore di scegliere un percorso formativo e un progetto di vita adeguato alle proprie aspettative - conclude Rosolen -, è uno strumento per le scuole e gli insegnanti per prevenire la dispersione e l'insuccesso scolastico".

Plan Your Future è una piattaforma organizzata in sezioni facilmente fruibili, suddivise in percorsi che forniscono informazioni sulla scelta che segue la conclusione delle scuole medie o il conseguimento del diploma (accesso al mondo del lavoro, all'Università, agli Its e le altre alternative formative). Al suo interno è presente anche una sezione "Storie", la quale raccoglie una serie di video interviste a rappresentanti delle eccellenze professionali del Friuli Venezia Giulia, che hanno voluto raccontare ai più giovani il percorso formativo e di vita che li ha portati a raggiungere importanti risultati o a realizzare il proprio sogno professionale.

Plan Your Future propone diversi profili di registrazione (Studente, Docente/Orientatore, Genitore, Azienda) che hanno accesso a risorse e strumenti personalizzati. La logica del progetto consente agli studenti di navigare autonomamente, ma fornisce agli altri attori la possibilità di proporre un lavoro condiviso, attraverso una mediazione finalizzata ad aumentare l'efficacia del risultato finale.

Il progetto Plan Your Future è completato da un percorso di formazione dedicato ai docenti delle scuole, finalizzato a promuovere e creare cultura dell'orientamento all'interno delle scuole e rafforzarne il ruolo sul territorio regionale. Il percorso formativo ha preso avvio e le informazioni sono reperibili al sito web regionale