Al via l'edizione digitale del Salone dello Studente

Dopo 52 edizioni in presenza fra Torino, Milano, Monza, Vicenza e Gorizia, Il Salone dello Studente Campus Orienta, da oggi incontra in rete gli studenti del 4° e 5° anno superiore di Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria Ovest, Emilia e Triveneto. La manifestazione, ribattezzata “Il Salone dello Studente del Nord” visto l’ampio raggio di regioni che copre, ha l’obiettivo di informare gli studenti di 2° grado delle scuole secondarie superiori sulle scelte di studio e lavoro post-diploma.

Sulla piattaforma interattiva www.salonedellostudente.it si susseguono oltre 100 webinar sui corsi di università, accademie e Its, mentre agli stand virtuali orientatori e counselor rispondono alle domande dei visitatori, aiutando i ragazzi a comprendere le loro attitudini e ciò che vogliono fare in futuro.

Principali destinatari sono 1.114.700 studenti di scuola secondaria superiore delle 8 regioni coinvolte: 390.700 in Lombardia; 174.400 in Piemonte, 5.300 in Valle d’Aosta, 61.400 in Liguria, 206.900 in Veneto, 48.800 in Friuli-Venezia Giulia, 191.000 in Emilia Romagna, 41.500 in Trentino-Alto Adige, in particolare gli iscritti al 4° e 5°anno, invitati a seguire l’iniziativa insieme ai loro istituti, agli insegnanti e alle loro famiglie.

Una scelta, quella dell’immatricolazione all’università, che riguarda ogni anno 300.000 giovani, di cui oltre 260.000 ai corsi di laurea di 1° livello. Di questi ultimi, più della metà, 140.000, proviene dalle regioni coinvolte in questa 16ª tappa del ciclo 2020/21, 53.200 soltanto in Lombardia.

Il programma. I webinar con presentazioni di corsi di laurea, seminari sul lavoro, incontri di counseling collettivi e individuali si tengono da lunedì 3 a giovedì 6 maggio dalle ore 9 alle 16,50 su www.salonedellostudente.it, linkando sul logo Sala Workshop. Dai loghi degli stand di università, accademie e Its del Percorso espositivo si accede ai materiali illustrativi dei corsi, si può parlare con orientatori e contattare le Segreterie studenti di ogni ateneo.

Novità dell’edizione è il Focus sulle Professioni Sanitarie e sulle Scienze della vita, tanto più importanti per le regioni del Nord, protagoniste di questa tappa del Salone dello Studente, tristemente in testa al ranking dei territori più colpiti dalla pandemia da Covid 19: si comincia lunedì 3 maggio alle 9,30 con il webinar sui corsi di ITS Biotecnologie e Nuove Scienze della Vita Piemonte, per continuare con altri 5 appuntamenti che si concludono giovedì 6 maggio con il webinar delle 11,30 sui Test di ingresso di Medicina e delle Professioni Sanitarie.

Da non perdere per i futuri diplomati è il Focus “Maturità: istruzioni per l’uso”: da “Resilienza e Problem Solving” (martedì 4 maggio) sino a “Tutti i segreti per affrontare al meglio l’esame 2021”, “EduCoaching per gestire l’ansia da esame” e “L’ABC della futura matricola”.

Il convegno principale è in programma mercoledì 5 maggio alle ore 10. Partecipano: Mariolina Ciarnella, Presidente Irase Nazionale; Guido Garlati, Dirigente scolastico Istituto istruzione superiore Mosè Bianchi di Monza; Sergio Bettini, Psicologo dell’orientamento; Luca Ciammarughi, pianista, scrittore e conduttore di Radio Classica, Alice Lucchini, studentessa al Liceo Tito Livio di Milano; Lorenzo Buoncristiano, studente dell’Istituto De Lorenzo di Lagonegro (PZ); modera Domenico Ioppolo, COO Campus Editori.

Non mancano webinar sulle Professioni del futuro, e incontri con le aziende grazie a Retail Institute: Carrefour, Cavalieri Retail, Luxottica, Gruppo Végé, Google, MK Group, Basko, Lavazza e Intermedia Selection, Esperti contabili CNPR e Consulenti del Lavoro sono i primi nomi da segnare in agenda.

Fanno il loro esordio al Salone dello Studente le Junior Enterprise: no profit composte esclusivamente da studenti universitari che vogliono sperimentarsi al lavoro già durante gli anni di studio. Il primo appuntamento è martedì 4 maggio alle 10,20 con “Le Junior Enterprise: un trampolino per il tuo futuro.

Una finestra sulla Generazione Z è assicurata da webinar come “Teen Drama: prove di racconto per una generazione sociale”, con Università Telematica Pegaso; “Lavori, progetti e creatività”, con Accademia di Belle Arti SantaGiulia; “Università fai la cosa giusta”, con Talent Venture.

Mercoledì 5 maggio è in programma anche il Creative Day: 10 webinar a cura di Istituto Modartech che passano in rassegna le professioni più up date del settore: Branding, Alta sartoria e modellistica, Digital e app, Fashion design, Sustainable fashion, Fashion illustration and trend, Storytelling, Shoes and accessories, Grafich design e Fotografia. Gambero Rosso presenta invece le professioni del food: dall’enogastronomia al turismo. Quelle della difesa da Esercito Italiano.

Ci sono anche: Sportelli di Counseling didattico e professionale e Test su intelligenze multiple, lingua inglese, interessi scientifici, aree post-diploma. Utili per sostenere economicamente gli studi i webinar sui prestiti per studenti, con “Per Merito” di Intesa SanPaolo. Giovedì 6 maggio alle 17.30 Aperitivo creativo con le soft skills del futuro con gli ospiti di Nomadi Creativi, il concorso per podcast di Campus Orienta e Giustiniano La Vecchia.

Il Salone dello Studente è riconosciuto come attività di Pcto, gli ex crediti formativi di alternanza scuola-lavoro che ogni studente deve acquisire per legge durante l’anno scolastico: ogni presenza ai webinar, e ogni visita agli stand virtuali, riconosce agli studenti sino a 60 minuti di crediti Pcto.

Iscrivendosi alla mail salonedellostudente@class.it si riceve un kit di pre-orientamento gratuito con strumenti e brevi manuali psico-pedagogici per analizzare le proprie caratteristiche e i criteri delle scelte post-diploma.

La piattaforma si rivolge anche agli insegnanti: alla pagina www.salonedellostudente.it/docenti, o linkando dall’home page la casella Padiglione docenti, si trovano webinar di aggiornamento didattico sull’insegnamento post-pandemia, sull’intelligenza artificiale nello studio e sull’evoluzione del dialogo docente-discente.

L’accesso al Salone dello Studente è completamente gratuito. Per informazioni UFFICIO SCUOLE, salonedellostudente@class.it; t. 02-58219360/329/241/791/078/734.