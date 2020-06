Al via l'International Summer School on Artificial intelligence

Sono connessi da 16 diversi Paesi, sono 83 e sono i partecipanti alla terza edizione dell’International Summer School on Artificial intelligence: from deep learning to data analytics (AI-DLDA) 2020, la scuola estiva internazionale sull’intelligenza artificiale che quest’anno, per contrastare l’emergenza Covid19, si tiene interamente online.

Promossa da Digital Innovation Hub (DIH) Udine, Ditedi-Distretto delle Tecnologie Digitali e Cluster ICT del Friuli Venezia Giulia, Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche dell’Università di Udine e Area Science Park nell’ambito delle attività del digital Innovation hub IP4FVG, la summer school internazionale vede la partecipazione di studenti, ricercatori e dottorandi provenienti da 35 diverse università nonché di personale tecnico aziendale e imprenditori del settore ICT afferenti a 11 realtà.

La Summer School AI-DLDA è un’occasione di formazione e confronto su temi all’avanguardia fondamentali per il mondo dell’università e per quello dell’impresa. Numerose le tematiche connesse all’Industria 4.0 proposte nel percorso: computer vision, apprendimento supervisionato e non supervisionato, principali tecniche di machine e deep learning, diverse applicazioni all’AI, big data e interazione uomo-macchina.

Accanto alla didattica sono in programma sessioni laboratoriali sperimentali tenute da docenti internazionali di alto livello provenienti da prestigiose Università e Centri di Ricerca europei. Tra i questi anche Wojciech Samek, direttore del gruppo di Machine Learning al Fraunhofer Institute di Berlino.

La Summer School AI-DLDA è un percorso sostenuto dal Sistema Argo, nell’ambito delle attività di IP4FVG, per incrementare la crescita e la competitività delle realtà attive sul territorio.

Per info e aggiornamenti: www.aidlda.it