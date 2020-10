Al via la 67esima edizione di Casa Moderna

Si apre domani, sabato 3 ottobre, alla Fiera di Udine, la 67esima Casa Moderna: un’edizione innovativa, accogliente, sicura e anche conveniente con una serie di speciali promozioni che previa registrazione su www.promocasamoderna.it consentono di entrare gratuitamente da lunedì a giovedì e a 3 euro da venerdì a domenica. Anteprima di novità e tendenze nell’arredo casa, l’evento offre l’opportunità, attraverso tre Focus / incontri, di capire come la casa e l’abitare siano mutati dopo il lockdown. 24 gli appuntamenti in programma fino a domenica 11 ottobre.

Nella digital virtual area allestita nel padiglione 6 (location dove si alterneranno numerosi eventi), 4 postazioni pc per gli utenti e due grandi video consentiranno di entrare in contatto virtuale con alcune aziende-pilota del territorio. La piattaforma tecnologica consente alle aziende di partecipare a fiere, tenere conferenze o uno showroom e fare networking con il solo download di un’applicazione. Il “mondo” visualizzato dall’app è online e in 3D e clienti o partecipanti aderiscono virtualmente tramite un avatar.

Casa e sinonimo di cucina e di eccellenze dell’enogastronomia: Casa Moderna è anche anteprima di grandi eventi dedicati al vino e al cibo.

Tra i convegni in agenda, particolarmente attesi e utili quelli incentrati su Superbonus 110%, sistemi costruttivi antisismici, efficienza energetica, riuso e rigenerazione del patrimonio edilizio.

Nuovo orario di apertura al pubblico: sabato e domenica 10 – 20; da lunedì a venerdì 14.30 – 20.

Info su www.casamoderna.it