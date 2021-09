Al via la sistemazione del cimitero di Cimpello

La Giunta Comunale di Fiume Veneto ha approvato il progetto definitivo-esecutivo per la sistemazione dei campi di inumazione del cimitero di Cimpello.

“Nel corso degli ultimi decenni – dichiara il vicesindaco Roberto Corai - l’esigenza di espandere i cimiteri è dovuta sia all’andamento demografico, che alla necessità adeguare gli stessi alle norme igienico sanitarie, che all’esigenza di realizzare strutture accessorie quali magazzini, servizi igienici, camere mortuarie. Se ciò non bastasse, come amministrazione comunale ci siamo da subito ritrovati con un gap infrastrutturale importante, dovuto ai mancati investimenti che nel tempo hanno creato una situazione di emergenza. Abbiamo, già dal 2018, steso un piano di lavoro per risolvere i tanti problemi che si sono accumulati: prevediamo sia necessaria una spesa complessiva di quasi 1.500.000 euro entro il 2023".

"Questo intervento, dal costo di 85.000 euro, si è reso necessario per poter rispondere alle prescrizioni dell’Azienda Sanitaria e permettere la rotazione delle salme. Consiste nella sostituzione e miscelazione del terreno presente, per uno spessore di 2,5 metri, con sabbia e ghiaia, per arrivare a una composizione finale di 60% sabbia, 20% ghiaia e 20% limo, caratteristiche tali da consentire una corretta mineralizzazione delle salme, in conformità al Piano Cimiteriale Comunale, approvato l’anno scorso dal Consiglio Comunale".

"Inoltre, sarà realizzato il primo Giardino delle Ceneri del nostro territorio, opera che comprenderà il cinerario comune e l’area per lo spargimento delle ceneri, per chi volesse usufruirne a seguito della cremazione. Dopo Cimpello – conclude Corai -, procederemo con la sistemazione dei campi di inumazione anche di tutti gli altri cimiteri, che presentano situazioni analoghe, a partire dal 2022 con Pescincanna".