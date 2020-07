Al via le immatricolazioni per l'Università di Trieste

È tempo di immatricolazioni all’Università di Trieste sia per i corsi ad accesso libero che per quelli ad accesso programmato (numero chiuso), con esame di ammissione.

L’Università di Trieste riprenderà pienamente, ed in sicurezza, l’attività didattica in presenza già nel primo semestre del prossimo anno accademico. Inoltre, per rispondere alle difficoltà cui potrebbero andare incontro gli studenti che abitano lontano e non hanno la possibilità di essere fisicamente presenti in modo continuativo a Trieste, l’Ateneo ha stabilito che la didattica che sarà svolta in aula sarà fruibile anche a distanza almeno per tutto il primo semestre dell’a.a. 2020-21.Le esigenze degli studenti e della comunità accademica in termini di servizi, sostegno allo studio e qualità della formazione sono la priorità per UniTS.

Le Immatricolazioni apriranno quest’anno il 13 Luglio. La procedura può essere fatta da qualunque computer dotato di collegamento internet partendo dal link www.units.it/offertaformativa ove è anche possibile reperire tutte le informazioni aggiornate, consultare l'elenco dei corsi attivati, le relative modalità di accesso e tutte le scadenze.

Per tutte le informazioni generali sull’offerta didattica dell’Ateneo, le modalità di accesso ai corsi, tasse ed agevolazioni per gli studenti, è a disposizione un Front office di orientamento che si trova al piano terra dell’Edificio Centrale nel Campus Universitario di P.le Europa 1 a Trieste ed è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 12:30 e il lunedì anche dalle 15:00 alle 17:00. In questo periodo di emergenza sanitaria l’ufficio opera preferibilmente via mail orientamento@amm.units.it o telefono 040 3473787.

Per chi desiderasse venire in presenza è opportuna la prenotazione ai recapiti sopra indicati.E’ anche stata predisposta l’aula virtuale UniTS Orienta, operativa tutti i martedì fino al prossimo Ottobre: sarà possibile incontrare i docenti e il personale del Servizio Orientamento di Ateneo per ottenere chiarimenti ai propri dubbi e domande circa la scelta universitaria. E’ necessaria la prenotazione.

Per tutti i corsi ad accesso libero la scadenza per le immatricolazioni è l’8 ottobre 2020 e la procedura deve essere fatta esclusivamente online. Per tutte le pratiche amministrative si può contattare la Segreteria Studenti https://www.units.it/studenti/segreteria-studenti

Per tutti i corsi ad accesso programmato segnaliamo di prestare attenzione alle scadenze reperibili nei BANDI che saranno pubblicati nei prossimi giorni sul sito www.units.it/offertaformativa selezionando l’area e il corso di proprio interesse e poi il link "Vai all’iscrizione".

UniTS offre quest’anno una interessante novità riguardo la propria offerta formativa. Sarà attivato infatti il corso di laurea triennale in Intelligenza Artificiale e Data Analytics, ad accesso libero, con test di autovalutazione non selettivo (TOLC-S). L’Intelligenza Artificiale sta rivoluzionando praticamente ogni aspetto dell’economia e della società. La velocità di questo cambiamento è altissima, e inarrestabile.

Il corso triennale ha come obiettivo la formazione dei professionisti del futuro: gli esperti in Intelligenza Artificiale e Data Analytics sono e saranno sempre maggiormente richiesti nell’era della rivoluzione dell’intelligenza artificiale. Questo corso fornisce una solida preparazione metodologica e fondazione in matematica, informatica, fisica e statistica, per poi accompagnare gli studenti ai metodi e alle tecnologie dell’Intelligenza Artificiale e della Data Analytics. Il focus è sulle tecniche e le applicazioni del machine learning, basate sui dati e sui metodi formali propri dei sistemi complessi. Verranno anche trattate metodologie più tradizionali basate sulla logica ed il ragionamento automatico, e metodi e tecniche per la gestione e analisi dei dati. Il corso vuole fornire una profonda comprensione delle metodologie e dei concetti fondamentali, per sviluppare la capacità di aggiornare le conoscenze tecniche più specifiche e restare al passo con la rapida evoluzione di questo settore. Il/La laureato/a in Intelligenza Artificiale potrà proseguire gli studi accedendo alla laurea magistrale in Data Science e Scientific Computing o entrare nel mondo del lavoro ricoprendo ruoli di sviluppatore di software e sistemi di intelligenza artificiale, nonché di data analisi e data manager. Vuoi essere protagonista del futuro? Tutte le informazioni sul sito: ai@units.it.