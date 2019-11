Al via le iscrizioni per le Olimpiadi delle Neuroscienze

Aperte le iscrizioni per le Olimpiadi delle Neuroscienze 2020: fino al 13 dicembre le scuole secondarie di II grado potranno iscriversi alla selezione italiana della International Brain Bee (IBB), una competizione internazionale che mette alla prova studenti di età compresa fra i 13 e i 19 anni sul grado di conoscenza nel campo delle neuroscienze. Per partecipare, le singole scuole dovranno iscriversi entro il 13 dicembre, compilando il modulo di registrazione sul sito odn.sins.it, dove si può trovare anche il materiale didattico e il regolamento.

Le Olimpiadi italiane delle Neuroscienze 2020, giunte all'undicesima edizione, prevedono 3 fasi: la fase locale, in programma il 14 febbraio, si svolgerà nelle singole scuole. Tramite alcune prove da svolgere in classe, ogni scuola deve individuare i 5 migliori allievi.

Questi accederanno poi alla fase regionale, che in Friuli Venezia Giulia si svolgerà il 20 marzo a Trieste. Qui l’iniziativa è organizzata da Immaginario Scientifico e da Università di Trieste, nell'ambito del Protocollo d'Intesa “Trieste Città della Conoscenza”.

Alla gara regionale verranno selezionati i migliori 3 studenti, che potranno partecipare alla fase nazionale, l'8 e il 9 maggio a Pisa, organizzata dall'Istituto di Neuroscienze CNR. Da questa gara emergerà un unico vincitore italiano, che parteciperà alla competizione internazionale, l'International Brain Bee, in programma a Washington (USA) nell’ambito del Congresso dell’American Psychological Association (6-9 Agosto 2020).

Nelle prove gli studenti affronteranno argomenti quali l’intelligenza, la memoria, le emozioni, lo stress, la plasticità neurale, l’invecchiamento, il sonno e le malattie del sistema nervoso. Lo scopo del'iniziativa è accrescere fra i giovani l’interesse per lo studio della struttura e del funzionamento del cervello umano, e attrarre giovani talenti verso i settori delle neuroscienze sperimentali e cliniche, che rappresentano la grande sfida del nostro millennio.

L’evento International Brain Bee nasce negli Stati Uniti nel 1998 e attualmente coinvolge più di 50 paesi in tutto il mondo. L'iniziativa è approdata in Italia come Olimpiadi delle Neuroscienze nel 2010 grazie all'Università di Trieste e all'Immaginario Scientifico. Organizzatore dell’evento nazionale è oggi la Società Italiana di Neuroscienze (SINS), che rappresenta la più importante società scientifica italiana a carattere interdisciplinare per lo studio del Sistema Nervoso e delle sue malattie.

Le Olimpiadi delle Neuroscienze hanno progressivamente coinvolto tutto il territorio italiano, fino ad arrivare nell'edizione del 2019 a 18 regioni, con oltre 220 scuole e 5.500 studenti.