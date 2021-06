Al via le selezioni di Miss Italia in Fvg

Fervono i preparativi, anche in Friuli Venezia Giulia, per ripartire con le selezioni di Miss Italia, con il suo “mondo” fatto di bellezza, entusiasmo e di suggestive location che tante città ci regalano, pronte ad accogliere una grande “famiglia” fatta di miss, artisti, collaboratori e tecnici.

La prima tappa di questa 82esima edizione del concorso più prestigioso e popolare d’Italia si terrà, in regione, giovedì 1 luglio (ore 21.00) ai bordi della piscina dell’Hotel Fra I Pini di Lignano Sabbiadoro.

Dopo le difficoltà del 2020 dovute alla pandemia, per il 2021 lo staff di “modashow.it” coordinato da Paola Rizzotti, esclusivista regionale del concorso, è al lavoro per organizzare selezioni e finali regionali che, anche quest’anno, vedranno assolute protagoniste le ragazze concorrenti e gli artisti che si esibiranno per rendere gli appuntamenti sempre più piacevoli e coinvolgenti.

Lo spettacolo di giovedì, presentato da Michele Cupitò, con la regia di Paola Rizzotti, vedrà la partecipazione del maestro Gianni Favro in arte “Gianni Sax Live” e di Marta Morsanutto di Ronchis, “Miss Friuli Venezia Giulia” in carica, finalista del concorso a Roma di “Miss Italia 2020”.

“Giovedì – dichiara Paola Rizzotti – inizieremo a Lignano Sabbiadoro il percorso delle selezioni per Miss Italia 2021, in Friuli Venezia Giulia. Siamo pronti per organizzare eventi finalizzati a trovare le più belle ragazze della Regione da portare alle prefinali nazionali di “Miss Italia”. Invito quindi le ragazze – prosegue la Rizzotti - ad iscriversi per realizzare il sogno che accomuna migliaia di concorrenti, quello di poter vincere il concorso di bellezza per eccellenza”.

La vincitrice del titolo “Miss Fra I Pini - Lignano” parteciperà di diritto alle finali regionali in Friuli Venezia Giulia.

A “Miss Italia” possono partecipare ragazze di età compresa tra i 18 ed i 30 anni; per iscriversi alle selezioni è possibile contattare direttamente il responsabile regionale, telefonando o inviando un messaggio al numero 393.3352362, oppure compilare il modulo sul sito www.missitalia.it (la partecipazione al concorso è totalmente gratuita).

Informazioni ed aggiornamenti sono disponibili sulle pagine Facebook ed Instagram “Miss Italia Friuli Venezia Giulia”.