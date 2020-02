Al via lo Student Day 2020

È pronto ai blocchi di partenza lo Student Day, il salone dell’offerta didattica, dei servizi e delle opportunità che offre l’Università di Udine, dedicato a studenti delle scuole superiori, famiglie e interessati, che si aprirà alle 9 di venerdì 14 febbraio nell’aula C10 del polo scientifico dei Rizzi, in via delle Scienze 206 a Udine. All’apertura della prima giornata interverranno il Magnifico Rettore dell’Università di Udine, la delegata all’orientamento Laura Rizzi e la presidente del Consiglio degli Studenti Ambra Canciani. Si articola come di conseueto in due giorni (14 e 15 febbraio) la grande manifestazione organizzata dall’ateneo friulano, che quest’anno apre le porte a oltre 3.200 studenti già iscritti per permettere in particolare agli studenti in vista di una futura scelta del corso di studi.

Oltre 40 spazi espositivi, dove tutor, docenti e personale specializzato saranno a disposizione per informazioni e domande. Tra le novità più interessanti, la presentazione, alle ore 11.45 di venerdì 14 e di sabato 15 febbraio, del nuovo corso di laurea in Ingegneria industriale per la sostenibilità ambientale.

Tornano il Lab time (nelle due mattine di venerdì e sabato, dalle 11.45 alle 12), con le attività laboratoriali orientative di approfondimento organizzate dai vari corsi di studio, le visite e i tour guidati agli stand dei diversi corsi di laurea, i Laboratori di preparazione ai test di ammissione (venerdì dalle 14 alle 16.45), le simulazioni dei test di ammissione e i test di verifica delle competenze iniziali in tutte le aree (area medica, scientifico–tecnologica,economico–giuridica e umanistica), Alcune delle eccellenze e delle opportunità di Uniud, come la Scuola Superiore e l’Uffico Mobilità e relazioni internazionali, saranno a portata di mano nell’ Aula C13 sia il 14 sia il 15 febbraio con presentazioni dedicate alle 10.15, 10.45 e 11.15.

Nel pomeriggio di venerdì 14 febbraio sono in programma due incontri dedicati agli insegnanti nell’aula C6: il primo alle ore 14.30 sul tema “Studenti con DSA tra scuola e università”, che vuole essere un momento di riflessione nell’ambito della collaborazione fra la scuola e l’università per percorsi di orientamento dedicato.

Interverranno Andrea Cafarelli (delegato del Rettore alla didattica), Laura Rizzi (delegata per i Servizi di orientamento e tutorato), Daniele Fedeli (delegato del Rettore agli studenti), Francesco De Bona, professore ordinario e delegato del DPIA per gli studenti con disabilità e DSA, Francesca Zanon, professoressa associata di Didattica Speciale e Coordinatrice del Laboratorio Permanente sui DSA – DILL), Manuela Croatto, Cristina Disint, Luciano Picone (Referenti del servizio ASTU, Area Servizi agli studenti Ufficio Orientamento e tutorato).

Il secondo incontro alle ore 16, sul tema “Strumenti di autovalutazione CISIA: opportunità per una scelta sempre più consapevole”. Il Consorzio Interuniversitario di Sistemi Integrati per l’Accesso (CISIA) sta realizzando il portale Orientazione, dedicato e aperto a tutte le scuole, che si colloca nel quadro degli strumenti in fase di realizzazione per il sostegno degli studenti degli ultimi anni delle scuole secondarie di secondo grado nella scelta del corso di laurea in un percorso di raccordo fra la scuola e l’Università. Interverranno Laura Rizzi e Giuseppe Forte, direttore del CISIA.

L’incontro dedicato alle famiglie delle ore 17.30 in aula C6 ha l’obiettivo di fornire indicazioni e suggerimenti per una scelta autonoma e consapevole del percorso universitario. Inoltre il pomeriggio del venerdì vedrà i tutor impegnati a fornire risposte sui percorsi di laurea magistrale: “A tu per tutor: un orientamento magistrale” a partire dalle 15 consente ai futuri studenti di confrontarsi con colloqui diretti con i tutor di ogni area per capire meglio come funziona l’offerta post laurea triennale.

Venerdì 14 febbraio lo Student Day rimarrà aperto fino alle 18.30, sabato 15 dalle 9 alle 12.30. Per informazioni, contattare l’Ufficio Orientamento al numero 0432-556215 o all’indirizzo cort@uniud.it.

Per vivere al meglio le due giornate dello Student Day 2020 l’ateneo mette a disposizione all’indirizzo www.uniud.it/studentday il programma completo e una guida in pdf scaricabile con l’offerta formativa, il programma delle presentazioni, degli incontri con le eccellenze, dei Lab Tiime e delle simulazioni di test.