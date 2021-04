Al via nuovi percorsi formativi al Bearzi di Udine

In partenza, presso la sede del Centro di Formazione Professionale Cnos-Fap Bearzi di via Don Bosco a Udine, diversi nuovi corsi.

Tra le proposte ‘Time to Change: Esplorare nuovi metodi organizzativi’, che permetterà di acquisire approfondite conoscenze e competenze in tema di innovazione organizzativa, che gli permetteranno di accompagnare un‘ impresa o un gruppo di lavoro verso l’implementazione di un nuovo modello organizzativo, basato su stili di leadership innovativi, flessibilità, autonomia e su pratiche di management in grado di coinvolgere il team, migliorando le performance.

Possono partecipare occupati, disoccupati, ed inattivi. Al momento dell’avvio dell’operazione i destinatari devono essere residenti o domiciliati sul territorio regionale ed avere 18 anni compiuti.

CONTENUTI. Comprensione e condivisione del concetto di innovazione – rapporto tra innovazione e organizzazione – metodi e tecniche per l’innovazione organizzativa – prospettiva storica– prospettiva di sviluppo: allenare le capacità di ri-guardare, ri-pensare, ri-definire, ri-cercare – introduzione all’approccio TEAL – tecniche e pratiche per favorire un approccio TEAL – due formule a confronto: LEAN e TEAL – projectwork: pianificare strategie TEAL in azienda – auto caso e simulazione.

INIZIO CORSO E DURATA: avvio fine maggio 2021; durata 33 ore. Le lezioni si terranno indicativamente il martedì e il giovedì dalle 17.30 alle 20.30.

Il corso si terrà in modalità mista online/presenza. In fase di manifestazione di interesse l’ente effettuerà un breve colloquio orientativo e di verifica dei prerequisiti per selezionare i corsisti maggiormente motivati alla partecipazione e preparati al programma previsto. QUI TUTTE LE INFORMAZIONI

Non manca, poi, l’attenzione alle lingue straniere, con due corsi ad hoc. Catalogo Soft Skills – Competenze linguistiche Tedesco A2, permetterà di acquisire una conoscenza di base della lingua tedesca da poter spendere nei diversi contesti formativi e lavorativi. Possono partecipare tutte le persone iscritte al Programma Pipol. È richiesta una conoscenza della lingua tedesca a livello A1. Il corso sarà avviato al raggiungimento del numero minimo di allievi previsti (8 iscritti). La durata prevista è di 60 ore.

Catalogo Soft Skills – Competenze linguistiche Inglese A2, per acquisire una conoscenza di base della lingua inglese da poter spendere nei diversi contesti formativi, lavorativi, di relazione in senso lato, in aderenza ai principi delle competenze chiave europee per l’apprendimento permanente che includono la competenza multilinguistica. Possono partecipare tutte le persone iscritte al Programma Pipol. È richiesta una conoscenza della lingua inglese a livello A1 Il corso sarà avviato al raggiungimento del numero minimo di allievi previsti (8 iscritti). La durata prevista è di 60 ore.

Per partecipare a entrambi i corsi è necessario iscriversi al programma Pipol registrandosi in modo autonomo sul portale oppure recandosi presso un Centro per l’Impiego. Le persone già iscritte a Pipol, ma che avevano fatto una richiesta diversa, dovranno modificare il Piano d’Azione Individuale (PAI), sempre presso il CPI.

Corso di formazione: Tecniche di contabilità. Perché partecipare? Perché i lavori d’ufficio, che comprendono diverse funzioni, fra le quali quelle relative alla gestione della contabilità, dell’amministrazione del personale e della segreteria, costituiscono un raggruppamento di particolare interesse per il mondo del lavoro.

Per rispondere alle esigenze sia delle imprese più piccole – che hanno bisogno di figure capaci di coprire le diverse funzioni con un discreto livello di autonomia avvalendosi di professionalità specifiche ove necessario – sia delle aziende di dimensioni maggiori e più strutturate, dove sono richieste invece professionalità meno trasversali e con un maggior livello di specializzazione.

Per iniziare un percorso formativo più ampio che potrà essere approfondito attraverso un corso di contabilità avanzata, o allargato seguendo corsi legati ai settori della segreteria o della gestione di paghe e contributi.

Possono partecipare tutte le persone iscritte al Programma Pipol e motivate ad avvicinarsi alle professioni amministrative e contabili. Si richiede una conoscenza della lingua italiana pari al livello B1 del Quadro Comune Europeo per l’apprendimento delle lingue e il possesso delle competenze logico-matematiche di base. Non sono previsti ulteriori requisiti per l’ammissione al corso.

Il corso si avvierà al raggiungimento del numero minimo di allievi (almeno 8 iscritti). La durata totale è di 220 ore di aula e laboratorio. Non è previsto lo stage.

Polymath: contaminare le competenze. Un corso in cinque incontri, da tre ore ciascuno, dedicato a tutti coloro che amano continuare ad aggiornarsi e studiare, per chi coltiva molte passioni e vuole fare di esse anche un lavoro.

Quali sono le competenze necessarie per affrontare le sfide del nostro futuro professionale? Questo è solo uno dei tanti quesiti che verranno scandagliati in questo percorso, grazie all’aiuto della filosofia e…dei mattoncini di Lego!

ARGOMENTI PRINCIPALI: Maieutica socratica; Filosofia del cambiamento; Polimatia: un occhio alla storia e ai grandi innovatori del passato per riflettere sul presente; Interdisciplinarietà e multipotenziale: l’importanza di contaminare le nostre competenze; Le competenze per il futuro: perché non verremo sostituiti dagli algoritmi; Competenze e talenti: al servizio o nemici della vocazione? Il corso, della durata totale di 15 ore, sarà tenuto dalla dott.ssa Maria Iob.

Gli incontri si terranno in presenza presso i locali del C.f.p. Cnos-Fap Bearzi, via Don Bosco 2 Udine, ogni lunedì dalle 17:30 alle 20:30, secondo il seguente calendario: lunedì 7 giugno; lunedì 14 giugno; lunedì 21 giugno; lunedì 28 giugno; lunedì 5 luglio. La quota individuale d’iscrizione al corso ammonta a 120 euro (iva compresa). Il corso si avvia al raggiungimento del numero minimo di allievi previsti (8 iscritti).

Al via poi altri laboratori online. Il lavoro di squadra per dividere i compiti e moltiplicare i successi: incontri bisettimanali martedì 4 maggio dalle 17.30 alle 20.30, giovedì 6 maggio dalle 17.30 alle 20.30, martedì 11 maggio dalle 17.30 alle 20.30, giovedì 13 maggio dalle 17.30 alle 20.30.

Pianificazione della ricerca attiva del lavoro: incontri bisettimanali lunedì 10 maggio dalle 17.30 alle 20.30, mercoledì 12 maggio dalle 17.30 alle 20.30, lunedì 17 maggio dalle 17.30 alle 20.30, mercoledì 19 maggio dalle 17.30 alle 20.30.

Il lavoro con mentalità flessibile e apertura al cambiamento: incontri bisettimanali martedì 18 maggio dalle 17.30 alle 20.30, giovedì 20 maggio dalle 17.30 alle 20.30, martedì 25 maggio dalle 17.30 alle 20.30, giovedì 27 maggio dalle 17.30 alle 20.30.

Requisiti e competenze, giocare al meglio il proprio ruolo: incontri bisettimanali lunedì 7 giugno dalle 17.30 alle 20.30, mercoledì 9 giugno dalle 17.30 alle 20.30, lunedì 14 giugno dalle 17.30 alle 20.30, mercoledì 16 giugno dalle 17.30 alle 20.30.

Interagire e comunicare in modo efficace: incontri bisettimanali martedì 8 giugno dalle 17.30 alle 20.30, giovedì 10 giugno dalle 17.30 alle 20.30, martedì 15 giugno dalle 17.30 alle 20.30, giovedì 17 giugno dalle 17.30 alle 20.30.