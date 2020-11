Legambiente Pordenone continua l'informazione sul ruolo e l'importanza del verde attraverso il ciclo di videoconferenze “Gli alberi, l'aria e la città”, pensato nell'ambito del progetto “Cambiamo aria!”, finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Il terzo appuntamento della serie è con “Alberi in città”, lunedì 30 novembre alle 18:30, in diretta Facebook.



A seguito della “Foresta che cura” e del “Verde lungo i fiumi”, il primo e secondo incontro (ancora fruibili sulla pagina Facebook dell'associazione), in cui sono stati illustrati benefici e buone pratiche di gestione della vegetazione in ambito boschivo e fluviale, lunedì prossimo si parlerà del contesto urbano tra norme e ruolo del verde negli spazi pubblici.



Renato Marcon, architetto e presidente del circolo Legambiente “Fabiano Grizzo” di Pordenone, esporrà le linee guida per la gestione del patrimonio arboreo, dopodiché Luisa Ravanello racconterà l'esperienza di Rebus (REnovation of public Buildings and Urban Spaces), un percorso formativo ed un laboratorio progettuale sulla rigenerazione urbana per la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici, ideato dalla Regione Emilia-Romagna nel 2015.



Luisa Ravanello è architetta e urbanista, lavora al Centro Educazione alla sostenibilità di Arpae — Emilia Romagna, dove si occupa di educazione e formazione sui temi del clima e della natura in città. È, insieme ad Elena Farnè, co-ideatrice di Rebus.



A seguire, il 7 e il 14 dicembre, ci saranno la presentazione del libro "La resilienza del bosco" di Giorgio Vacchiano e un incontro di approfondimento sui boschi delle Valli del Natisone.