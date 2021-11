Albert Einstein, ovvero fisica e immaginazione

Giovedì 4 novembre, alle 18, al Kulturni dom di Gorizia (via I. Brass, 20), in occasione del centenario dell’assegnazione ad Albert Einstein del premio Nobel per la fisica (1921), saranno ospiti l’attrice triestina Paola Bonesi e il prof. Giuseppe O. Longo, i quali interpreteranno il dialogo “Einstein ovvero fisica e immaginazione”.



L'autrice-attrice Paola Bonesi, originaria di Varese, dal 1988 vive e lavora a Trieste, collaborando alla sede Rai e ai diversi teatri di produzione della città, tra cui La Contrada, per molte stagioni consecutive. Da alcuni anni si dedica alla regia firmando allestimenti di testi dei quali è spesso autrice ("Uxores", "Sono felice nel mio caro Miramar", "La Rocca degli usignoli", "La leggenda della signora del Timavo"). Per Radio Capodistria ha composto gli originali radiofonici: "Radio Pratoverde", "GhostBusses - i torpedoni del mistero", "Il gatto e la falena".



Giuseppe O. Longo, Professore Emerito all'Università di Trieste, (nato a Forlì e residente a Gorizia) dopo la maturità classica, si è laureato in ingegneria elettronica e matematica e ha tenuto la cattedra di Teoria dell'informazione nell'Ateneo triestino fino al 2009, anno del suo pensionamento. Esperto di intelligenze artificiale, di post-umano e conseguenze socioculturali della tecnologia, è autore di una decina di saggi e svariati articoli scientifici. Ha pubblicato tre romanzi e dieci raccolte di racconti, una silloge di dramma e diverse opere teatrali. I suoi testi, molto dei quali premiati in importanti concorsi, sono stati tradotti in diverse lingue. All'attività intensa di conferenziere scientifico e divulgatore alterna anche un impegno di lettore e attore.La serata è promossa dalla Società Dante Alighieri di Gorizia, dal Kulturni dom di Gorizia e dall’associazione culturale Ponte Rosso di Trieste.Entrata libera. Info: segreteria del Kulturni dom di Gorizia (tel. 0481 33288 o info@kulturnidom.it. I promotori avvertono i partecipanti che sarà obbligatorio esibire il Green pass, rispettare le adeguate distanze tra una persona e l’altra e indossare le mascherine protettive di naso e bocca, secondo le regole anticovid-19.