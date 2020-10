Aldi inaugura il nuovo punto vendita a Udine

Aldi, parte del Gruppo Aldi Sud, realtà multinazionale di riferimento della Grande Distribuzione Organizzata, apre il suo secondo negozio a Udine, in viale XXIII marzo 18.

Con oltre 70 posti auto a disposizione dei clienti e oltre 1000 m2 di area di vendita, il nuovo punto vendita Aldi, primo discount all’interno della città, è stato inaugurato oggi giovedì 22 ottobre, e sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 20:30 e la domenica dalle 9:00 alle 20:00.



Dopo il negozio aperto in Via Tricesimo 95, il nuovo store Aldi si avvicina al cuore della città, collocandosi in posizione strategica sulla circonvallazione, in prossimità della stazione ferroviaria e a due passi dal centro storico.



Con una concreta risposta alle nuove esigenze di risparmio delle famiglie, l’offerta discount di Aldi raddoppia a Udine per permettere a sempre più clienti di scoprire una spesa ricca di qualità e convenienza, grazie al valore del “Prezzo Aldi”. Assortimento compatto ma completo, 120 referenze di ortofrutta e oltre 30 linee esclusive a marchio proprio: l’offerta di ALDI è garanzia di prezzi accessibili tutti i giorni senza alcuna rinuncia a bontà e gusto. La qualità dei prodotti è garantita anche dalla collaborazione con realtà agricole italiane, è Made in Italy infatti il 75% dei prodotti alimentari in vendita da ALDI.



All’interno del punto vendita, la propostasi completa con importanti promozioni settimanali a cui si aggiungono le offerte in sottocosto previste per festeggiare l’inaugurazione.Il secondo negozio di Udine ha portato 11 nuove opportunità lavorative per un totale di 139 collaboratori impiegati presso i 10 punti vendita ALDI in Friuli - Venezia Giulia.