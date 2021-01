Alessandro Ciriani ospite dell'Università della Terza Età

Proseguono le lezioni dell’UTE, Università della Terza Età di Pordenone: per accedere è necessario registrarsi al link sul sito www.centroculturapordenone.it/ute. Martedì 19 gennaio alle 15.30, l’appuntamento è con il sindaco di Pordenone, Alessandro Ciriani: un saluto all’Università della Terza Età e al Centro Casa dello Studente Antonio Zanussi che si rinnova, di anno in anno, portando la voce della principale istituzione della città nelle nostre case, per essere aggiornati sulle ultime novità che riguardano la Pordenone di oggi e di domani.

Mercoledì 20 gennaio alle 15.30 si aprono gli appuntamenti di geopolitica a cura di Cristiano Riva, docente di lettere classiche.

Il ciclo si propone, come ogni anno, l’analisi di alcuni aspetti salienti del panorama geopolitico internazionale e inizierà da uno dei punti caldi del mondo: Il punto sul Medio Oriente è la prima tappa di un percorso che arriverà ad analizzare l’Oriente e il nuovo mandato presidenziale negli Usa. Giovedì 21 gennaio, alle 15.30 riflettori su Poesia, intuizione, ragione, il corso di Sergio Chiarotto, già docente di filosofia e preside di licei, focalizzato su grandi scienziati, questa volta Isaac Newton fra intuizioni ispiratrici, idee di fondo, spunti di partenza, condizionamenti occasionali, valore fecondo di errori o difficoltà.

Infine venerdì 22 gennaio, alle 15.30 si parlerà de Gli Uffizi. Pittori e capolavori, a cura di Laura Turchet, laureata in conservazione dei beni culturali. Una lezione per iscritti UTE nell’ambito del ciclo Lo splendore del Rinascimento, dedicato a un periodo straordinario per la storia dell’arte.