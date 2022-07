Alessia Fragassi vince Moda d’Autore

Alessia Fragassi di Città Sant’Angelo con la sua mini-collezione “100% Riciclo” si è aggiudicata a Lignano Sabbiadoro la 13esima edizione del concorso per stilisti Moda d’Autore.

La stilista ha presentato tre outfit realizzati con materiali utilizzati in precedenza nella sua casa e nel suo laboratorio: il primo con una tovaglia antimacchia con rose e petali finti, cuciti singolarmente sull’abito; il secondo realizzato con il copridivano in broccato e frange prelevate da una tenda; il terzo composto e realizzato con le tende ed applicazioni di moschiera da esterno sul top.

Diciannove gli stilisti in gara che, dopo aver superato una prima fase di selezione, si sono dati appuntamento in Terrazza a Mare per la finale di questo evento, presentato da Michele Cupitò con la regia di Paola Rizzotti, che ha quale protagonista la moda, il glamour e le nuove tendenze, ideato e organizzato dall’agenzia modashow.it con il Patrocinio del Comune di Lignano Sabbiadoro e con la collaborazione della Lignano Sabbiadoro Gestioni.

Al secondo posto Sheila Condello di Ponteranica e al terzo posto Erika Steinwidder di Hart Bei Graz; sono poi stati assegnati anche dei Premi Speciali a William Alexandru Lupu di Udine a Manuela Bonizzoni di Mortara e a Michael Lamattina di Bresso.