Alessia Orlandi di Udine è Miss Miluna Fvg

“Partecipo a Miss Italia perché è il concorso che rappresenta ed accompagna da ottant’anni la storia del nostro Paese. Per me Miss Italia è un’opportunità concreta che promuove le ragazze intraprendenti lanciando un messaggio positivo sulla figura femminile”, queste le motivazioni che hanno spinto Alessia Orlandi, eletta a Barcis (Pn) “Miss Miluna Friuli Venezia Giulia”, a partecipare a “Miss Italia”.

Alessia, diciotto anni di Udine, studentessa al liceo delle scienze applicate, con la passione del disegno e della danza sportiva, si è aggiudicata il titolo regionale che le aprirà le porte per le prefinali nazionali dell’ottantesima edizione di “Miss Italia”.

Lo spettacolo, sul palco allestito in Piazza Lungolago organizzato dalla Pro Barcis e dal Comune di Barcis con la regia di Paola Rizzotti e presentato da Michele Cupitò ha visto la partecipazione di sedici concorrenti che hanno sfilato con abito, body e gioielli “Miluna”; le sfilate sono state intervallate da esibizioni della cantante Sara Ciutto.

L’attenzione è ora puntata su giovedì 22 agosto (ore 21.30), al Centro Congressi Kursaal di Lignano Sabbiadoro (Ud), quando verrà eletta “Miss Friuli Venezia Giulia”; nella stessa sera, sarà anche assegnato il titolo di “Miss Cinema Friuli Venezia Giulia ”.

Le prefinali nazionali di “Miss Italia” si svolgeranno a Mestre (Museo M9) e Venezia a partire dal 26 agosto; il 6 settembre, su RAI UNO, si terrà a Jesolo la finale nazionale con ben 80 Miss!

Informazioni ed aggiornamenti sono disponibili sulla pagina Facebook ed Instagram “Miss Italia Friuli Venezia Giulia”.