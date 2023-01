Alex Camera solleva il mitico 'manubrio d'oro'

Non si è trattato di un vero e proprio record ma Alex Camera, l’atleta pordenonese dedito agli sport estremi, ha festeggiato la fine del 2022 mettendo nel suo carniere una nuova particolare impresa.

Il 30 dicembre si è recato a Milano, nella palestra Gold’s Gym, ultima nata di una famosa catena internazionale fondata dall’americano Joe Gold a Los Angeles nel 1965 e resa famosa dalla frequentazione da parte dell’attore Arnold Schwarzenegger e di Ronnie Coleman detto 'The King', figura iconica e maestro indiscusso dei culturisti di tutto il mondo.

Prima in Germania, a Berlino, e poi a Milano è sbarcata negli ultimi mesi anche in Europa questa importante catena di palestre portando con sé attrezzature all’avanguardia per i culturisti, tra cui il mitico 'Golden Dumbbell', un manubrio dorato che consente di alzare 150 chili con dieci dischi dorati da 15 chili l’uno.

Non esiste un vero e proprio elenco di quanti atleti siano riusciti a sollevarlo, ma pare che non siano molti; pochissimi l’hanno fatto con un braccio solo e senza l’aiuto di una cinghia di sollevamento; uno di questi è l’americano Martins Licis (uomo più forte del mondo 2019). Alex Camera ha voluto cimentarsi in questa particolare prova e, dopo qualche tentativo di riscaldamento, è riuscito ad alzare il manubrio con il solo braccio destro, destando la meraviglia dei presenti.

E così, dopo aver trainato nel corso dell’anno due auto, quattro aerei e un vagone ferroviario, Camera ha voluto concludere il 2022 con una nuova tangibile dimostrazione della propria forza. Per il 2023 ha in programma nuove imprese sulle quali, per il momento, vige ancora il massimo riserbo, ma che pare saranno destinati a far parlare di lui ancora parecchio.