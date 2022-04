Alice Toniutti è Miss Latisana

Una straordinaria cornice di pubblico a Latisana ha accolto con entusiasmo le tredici concorrenti che si sono date appuntamento in piazza Indipendenza in occasione della Festa di Primavera per aggiudicarsi il titolo di Miss Latisana alla prima selezione dell’edizione 2022 di Miss Italia in Friuli Venezia Giulia.

Vincitrice la 24enne Alice Toniutti di Tarcento, che ha deciso di partecipare al concorso in quanto lo ritiene un importante trampolino di lancio per realizzare il suo sogno, quello di diventare una modella.

Con Alice sono state premiate: al secondo posto Arianna Sgarbossa, 22 anni di Udine, segretaria; Alessia Bin, 17 anni di Rivignano, studentessa in finanza e marketing, terza classificata; al quarto posto, Samantha Mauro, 21 anni di San Giovanni al Natisone, studentessa al Dams; quinta Martina Bearzi, 25enne udinese, segretaria; al sesto posto, Chiara Mesaglio, 20 anni di Palazzolo dello Stella, studentessa in scienze dell’educazione.

Alice e Arianna sono ammesse alle finali regionali di Miss Italia in Friuli Venezia Giulia.

Lo spettacolo, presentato da Michele Cupitò con la regia di Paola Rizzotti, ha visto le concorrenti sfilare in abito elegante e body ufficiale del concorso, sulle hit del momento e un mix di brani degli Anni '90 selezionate in consolle da “Rambla” il duo formato dai dj Paolo Angelini e Roger alle percussioni; madrina dell’evento, Elisa Molettieri Miss Friuli Venezia Giulia 2021.

L’organizzazione della selezione è stata curata dal Comune di Latisana, dalla Pro Latisana, dal Consorzio Ambulanti Fvg e dall’agenzia modashow.it, esclusivista in Regione degli eventi legati al più popolare e prestigioso concorso di bellezza nazionale giunto all’ottantatreesima edizione.

A Miss Italia possono partecipare ragazze di età compresa tra i 18 e i 30 anni; per iscriversi, in Friuli Venezia Giulia e partecipare alle prossime selezioni, è possibile contattare direttamente i responsabili regionali telefonando o inviando un sms al numero 393.3352362 oppure compilando il modulo sul sito www.missitalia.it (la partecipazione al concorso è totalmente gratuita).

Informazioni e aggiornamenti sono disponibili sulle pagine Facebook e Instagram Miss Italia Friuli Venezia Giulia.