All’Isis Magrini Marchetti di Gemona incontro contro la violenza di genere

L’Isis Magrini Marchetti di Gemona del Friuli ha ospitato l’ultimo degli incontri dedicati alla settimana della donna contro la violenza di genere organizzati dall'istituto.



Su iniziativa del dirigente scolastico Marchetti, sono intervenuti in una gremita aula magna, tra studenti professori e genitori, la Consigliera di Parità della Regione Friuli Venezia Giulia, Anna Limpido, la Commissaria Capo della Questura di Udine, Mara Lessio, e i genitori di Nadia Orlando, vittima di femminicidio.



Dopo l’introduzione della Consigliera sulla correlazione tra disparità di genere e violenza sulle donne e l’intervento tecnico della Commissaria Capo, è toccati al toccante racconto dei genitori di Nadia Orlando, che hanno ripercorso l'omicidio della figlia per mano del suo ex fidanzato.



Questo racconto è diventato anche una pubblicazione, 'Ultimo appuntamento sul Tagliamento', con la prefazione del Presidente della Regione Fedriga e del Presidente del Consiglio della Regione Zanin, nell’auspicio che la conoscenza della tragedia della giovane Nadia possa essere d’aiuto ad altre donne.