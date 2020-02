All'Angolo della Musica nuove riflessioni sul senso della vita

“Out of the comfort zone, to share: evolution is in the team“ ovvero: imparare ad uscire talvolta dalle proprie zone di abitudine, per condividere: l’evoluzione è nel gruppo, nello stare insieme ed aiutarsi. Questo scrivono gli Invisible Wave nella loro canzone “Out of the comfort zone” (presente nel loro EP “Stay Safe”). Può quindi la musica contribuire a motivarci, ispirarci ed accompagnarci nel nostro percorso quotidiano? E può aiutare a darci delle risposte, mentre cerchiamo il senso delle cose? Con queste domande guardiamo a questo prossimo incontro dedicato al senso della vita, che si terrà il 27 febbraio presso l’Angolo della Musica. Condotto come sempre da Cristina Spadotto, in arte Sybell (musicista, autrice, poetessa) e Guido Tonizzo (mental coach, scrittore, musicista e autore), avrà come ospiti Giuseppe Marano, che è un sacerdote ed è anche musicista e compositore, insieme al pianista ed arrangiatore Luca Zanon e, appunto, agli Invisible Wave. Sarà molto interessante condividere con loro opinioni personali e momenti musicali. Siete tutti invitati a partecipare a questo incontro, che è a ingresso libero. Ognuno di questi appuntamenti è infatti a se stante, ogni incontro è un diverso tassello su questo tema, che riserva sempre riflessioni nuove e concetti illuminanti. La presenza di raffinati momenti musicali soft, rendono il tutto anche più leggero e affascinante. Guido Tonizzo è anche un mental coach e scrittore: nei suoi contributi agli incontri riprende spesso le riflessioni sviluppate nel suo ultimo libro “Vita, Conoscenza e Mistero” dove intervista personalità autorevoli della scienza, della medicina e del mondo della spiritualità e della religione. Anima e suono continueranno a mescolarsi anche con Sybell, che suonerà un nuovissimo pezzo da “Il Canto della Dea”, EP in prossima uscita, interamente dedicato a Madre Natura. Si prospetta quindi un incontro ricco e piacevole: sarete i benvenuti, giovedì 27 febbraio alle 18.00 all’Angolo della Musica, Udine.