All'hangar del Malignani è arrivato l'AMX Ghibli

Oggi dalla base di Istrana (Treviso) è arrivato all'hangar dell'Istituto Malignani un nuovo velivolo: si tratta di un AMX “Ghibli”, un modello con upgrade ACOL ancora efficiente e con tecnologia moderna, tanto che è ancora in servizio e lo sarà fino al 2023.

L'aereo è stato costruito nei primi anni del 2000 dall’azienda Aeritalia assieme all’Aermacchi (ora entrambe nella galassia Leonardo) e alla brasiliana Embraer. Dopo i primi tempi di messa a punto, si dimostrò un velivolo efficiente e valido per la ricognizione e l’appoggio tattico e per questo fu usato anche in diverse missioni di pace nel mondo. Fu pensato per sostituire il G-91R e così è stato anche al Malignani, che quattro giorni fa ha salutato proprio un modello G-91R.

La procedura di acquisizione del velivolo ha richiesto quasi quattro anni, da quando, nel maggio 2017, una delegazione dell'Istituto fu accolta a Treviso dall’allora direttore colonello Budani. Grazie alla perseveranza del Dirigente scolastico Andrea Carletti e alla disponibilità del neo-direttore del Reparto Manutenzione Velivoli di Treviso colonell Roberto Lolli, il velivolo ora è nell'hangar del Malignani.

Un grazie va anche al Maggiore Alessandro Bortolussi e al tenente colonello Paolo Calligarsi, ai tanti ex-allievi dell’Associazione AerMalignani, a cominciare da loro presidente, il generale Antonio Pilotto che ha svolto uno straordinario lavoro di tessitura dell’intera operazione.

Il velivolo, assieme alle attrezzature di terra AGE (Aircraft Ground Equipment), sarà pienamente efficiente e diventerà un prezioso strumento di prova e di studio per gli allievi e le allieve della Sezione Aeronautica per quanto riguarda gli impianti di bordo come la pressurizzazione, il condizionamento e l'avionica.

Una volta ri-assemblato, il velivolo AMX vedrà il collaudo degli impianti e una formazione specifica per i docenti di Aeronautica. L'auspicio è quello di poter creare, quando sarà possibile, un grande evento di inaugurazione, ringraziamento e di festa con tutta la cittadinanza.