All'Icgeb arrivano kit diagnostici e mascherine

L’Icgeb ha ricevuto in donazione dagli Istituti di Ricerca Cinesi con cui collabora ed è partner, 1000 kit di diagnostica per la rilevazione del Covid-19, un ennesimo significativo gesto di solidarietà e collaborazione con cui il Centro Nazionale Cinese per lo Sviluppo delle Biotecnologie CNCBD, il Beijing Genomics Institute (BGI) e l'organizzazione umanitaria Cinese Mammoth Foundation, hanno donato ad Icgeb 1000 kit real-time a fluorescenza RT-PCR, per il test rapido di diagnostica.



All'inizio del mese scorso, l'Icgeb ha ricevuto in donazione dai suoi partner Cinesi 20.000 mascherine protettive che sono state in seguito distribuite alla Protezione Civile locale, in collaborazione con i funzionari della Direzione Centrale Salute della Regione Friuli Venezia Giulia.



I kit Real-time a fluorescenza RT-PCR per la rilevazione del 2019-nCov (Nuovo Coronavirus 2019) sono arrivati ​​a Trieste questa settimana, ne verrà testate l’efficacia all’interno del Laboratorio di Virologia Molecolare dell’Icgeb, a saranno quindi distribuiti alle Autorità Sanitarie Regionali.



Incessante in questo periodo di crisi sanitaria, il lavoro del Laboratorio di Virologia Molecolare - ICGEB guidato dal Dr. Alessandro Marcello che insieme al suo team ed in stretta collaborazione con molti dei laboratori Icgeb, ha supportato un vasto numero di istituzioni, ospedali e industrie, sia sul territorio regionale che all’interno degli Stati Membri del ICGEB, fornendo competenze fondamentali per fronteggiare le sfide della pandemia. Costante, infine, l’interazione del dott. Marcello con media e stampa per fornire rapidamente informazioni accurate e specialistiche sul tema Covid-19.La pagina di risorse Web Icgeb COVID-19 / SARS-CoV-2, lanciata a marzo, che offre conoscenze, strumenti e competenze per la lotta al virus SARS-CoV-2 causa della malattia COVID-19, è stata collegata alle piattaforme internazionali South-South Galaxy dell’Ufficio delle Nazioni Unite per la cooperazione Sud-Sud (UNOSSC), al Covid19 Innovation Hub dell’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (WIPO) e, attraverso Area Science Park, all’Associazione Internazionale dei Parchi Scientifici (IASP). L'ICGEB è inoltre parte di AREA Sistema Argo che ha recentemente lanciato un bando per finanziare progetti di ricerca e innovazione per combattere il Covid19.L’ICGEB ha inoltre avviato una collaborazione di ricerca su Covid-19 con l’Universidad Iberoamericana (UNIBE) della Repubblica Dominicana, Paese firmatario del Centro dal 2005, leader nazionale nella ricerca per la salute e scienze comportamentali, per ampliare il suo operato in America latina.