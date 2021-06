All'Immaginario Scientifico di Pordenone domeniche per scoprire la scienza

All’Immaginario Scientifico di Pordenone per tutto il mese di luglio ogni domenica è l’occasione per fare una nuova scoperta.



Oltre a poter scoprire la scienza con gli apparati interattivi infatti, nel corso della giornata settimanale di apertura (dalle 10.00 alle 18.00) c’è sempre un esperimento, una dimostrazione, un’attività creativa per esplorare un particolare argomento scientifico.



Domenica 4 luglio a disposizione dei visitatori ci sarà La casa ecolgica: una casetta di legno, metà della quale è stata progettata e arredata secondo i criteri di una casa sostenibile, l’altra metà invece senza attenzioni particolari. Sarà un modo concreto di vedere le differenze e ragionare sui comportamenti da mettere in atto per non gravare sul bilancio ambientale.



Domenica 11 luglio si parte per le vacanze con un Jet a elastico: per tutti quelli vorrebbero diventare piloti di aerei, ecco un'attività per far decollare la manualità, costruendo un areo e la sua rampa di lancio. E tra plantare, volteggi e virate si apririà la sfida in una gara di volo indoor: una gara che vincerà chi meglio avrà capito come funzionano l’attrito dell’aria e energia elastica. I visitatori sono invitati a portare da casa due bastoncini per spiedini.



La magia della scienza è protagonista domenica 18 luglio: non sempre i numeri di magia sono il frutto dell’abilità o giochi di mano del prestigiatore, spesso sono la fisica o la chimica che supportano l’illusionista a ingannare i nostri sensi!Si chiude in bellezza, domenica 25 luglio, con il lancio di un Missile ad acqua: come reagisce una bottiglia sotto pressione? Grazie all’acqua e al principio di azione e reazione, una semplice bottiglia di plastica può diventare un razzo esplosivo!Nel rispetto delle misura anti Covid il numero dei visitatori del museo è limitato: le prenotazioni si effettuano online su www.immaginarioscientifico.itI residenti nel Comune di Pordenone hanno diritto al biglietto ridotto.